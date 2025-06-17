Указ Президента о Резолюции по внесению поправок и дополнений в отдельные положения Конституции

Среди них — Резолюция о внесении поправок и дополнений в отдельные положения Конституции и Закона об организации местных органов власти (в новой редакции), а также Указ о внесении изменений в статью 10 Указа о народонаселении.

Резолюция о внесении поправок и дополнений в отдельные положения Конституции Социалистической Республики Вьетнам состоит из двух статей. В частности, статья 1 вносит изменения и дополнения в пять статей и пунктов действующей Конституции, включая статьи 9, 10, пункт 1 статьи 84, статьи 110 и 111. Статья 2 устанавливает порядок вступления в силу резолюции, прекращение деятельности административных единиц районного уровня, а также содержит переходные положения. Данная резолюция вступает в силу с момента её принятия — 16 июня 2025 года.

Вопросы создания, роспуска, слияния, разделения и изменения границ административных единиц должны проводиться с учётом мнения местного населения и в соответствии с порядком и процедурами, установленными Национальным собранием.

Местные органы власти формируются на уровне административных единиц. В их структуру входят Народный совет и Народный комитет, которые организуются в соответствии с типом административной единицы — сельской, городской или островной — согласно положениям, установленным НС.

Местные органы власти в административно-экономических единицах особого значения организуются в соответствии с положениями, установленными НС при создании таких единиц.

В резолюции чётко указано: с 1 июля 2025 года во всей стране прекращается деятельность административных единиц районного уровня.

Создание полноценной правовой основы для модели местных органов власти в особых административно-экономических зонах

Представляя Закон об организации местных органов власти (в новой редакции), заместитель министра внутренних дел Чыонг Хай Лонг сообщил, что закон включает 7 глав и 54 статьи, и вступает в силу с момента его принятия — 16 июня 2025 года.

Закон отражает обновлённое мышление, направленное на формирование современной модели управления на местах, стимулирующей развитие, устраняющей институциональные узкие места, разблокирующей ресурсы и отвечающей задачам быстрого и устойчивого роста как для отдельных местностей, так и для всей страны в новой исторической эпохе.

Принятие данного закона НС имеет историческое значение, поскольку он закладывает прочную правовую основу для организации и функционирования местной власти по двухуровневой модели, которая впервые внедряется во Вьетнаме.

Особо важно, что Закон наделяет председателя народного комитета провинциального уровня полномочиями, в необходимых случаях, напрямую руководить и осуществлять управление по вопросам, входящим в компетенцию специализированных органов, иных административных структур своего уровня, а также народных комитетов и председателей народных комитетов общинного уровня. Это позволяет предотвратить задержки, перегрузки и неэффективность в решении административных процедур, затрагивающих интересы граждан и предприятий.

Переход от трёхуровневой модели местных органов власти к двухуровневой является важной и исторически значимой реформой.

С целью обеспечения непрерывности, согласованности и стабильности в процессе перехода, Закон предусмотрел всесторонние, чёткие и практико-ориентированные положения, охватывающие все возможные аспекты, которые могут возникнуть на практике — от организации аппарата и кадрового обеспечения до административных процедур и механизмов функционирования органов власти.