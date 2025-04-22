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Ужесточение отслеживания происхождения товаров для защиты товаров Вьетнама
Прозрачность происхождения материалов
Контроль за происхождением товаров становится всё более актуальным на фоне торговых войн и рисков от расследований по защите торговли, которые затрудняют работу многих добросовестных предприятий. Согласно Министерству промышленности и торговли Вьетнама, в первом квартале 2025 года Вьетнам зарегистрировал три случая, когда США и ЕС инициировали расследования по уклонению от уплаты налогов, касающиеся непосредственно древесины, стали и обуви. Общим для всех расследуемых компаний является отсутствие прозрачной документации по отслеживанию происхождения.
В связи с этим министерство потребовало от Управления экспорта и импорта и других заинтересованных подразделений усовершенствовать платформу eCoSys — систему электронных сертификатов происхождения (C/O), которая будет интегрировать систему предупреждений о необычных случаях, контролировать частоту выдачи и повышать возможности верификации данных. Это важный шаг в цифровой трансформации, направленный на управление происхождением товаров современным, прозрачным и непрерывным образом, не нарушая законные цепочки поставок.
Практика отраслевых ассоциаций подтверждает, что прозрачность происхождения является обязательным условием для сохранения рыночных позиций на развивающихся рынках.
В текстильной промышленности, одной из ключевых отраслей экспорта, Ассоциация текстильной и швейной промышленности Вьетнама (VITAS) предупреждает, что предприятия должны соответствовать новым требованиям США и ЕС, касающимся происхождения сырья и стандартов труда. Особенно это касается Закона США о борьбе с принудительным трудом и новых требований ЕС, которые требуют отслеживания происхождения вплоть до волокна ткани. Поскольку большинство сырьевых материалов для текстильной промышленности Вьетнама импортируется из Китая, предприятиям необходимо обеспечить прозрачность цепочки поставок, чтобы не быть исключёнными с рынка.
Точно так же вьетнамская древесная промышленность сталкивается с вызовами, связанными с регламентом ЕС по борьбе с вырубкой лесов (EUDR) и требованиями по Соглашению VPA/FLEGT. Ассоциация древесной и лесной промышленности Вьетнама сообщает, что предприятиям необходимо не только подтверждать законность происхождения, но и предоставлять координаты добычи древесины, методы производства и сертификаты третьих сторон.
В то же время сталелитейная промышленность является ярким примером рисков защиты торговли. Представители Ассоциации сталелитейной промышленности Вьетнама заявляют, что за последние пять лет отрасль столкнулась более чем с 80 расследованиями со стороны стран-импортеров.
Отслеживание происхождения: трудно, но необходимо
Некоторые предприятия начали инвестировать в обеспечение прозрачности происхождения товаров ещё до того, как Министерство промышленности и торговли выпустило Директиву 09/CT-BCT. Например, компания Хоафат Зунгкуат, которая получила освобождение от пошлин со стороны ЕС, смогла это сделать благодаря доказательствам того, что сырьё и процесс производства являются полностью внутренними, не связанными с рынками, которые находятся под расследованием.
В то же время Фам Тхиет Хоа, генеральный директор Корпорации сельского хозяйства Сайгон, сообщил: «Мы контролируем весь процесс — от молодняка и кормов до забоя. Это не только гарантирует качество, но и служит доказательством происхождения каждой партии товара. Благодаря нашей замкнутой модели, продукция предприятия высоко оценена распределительными системами в Японии и Корее, особенно благодаря отсутствию проблем при проверке мер по защите торговли».
Фам Бич Фыонг, руководитель отдела продаж компании Sao Khue Food, отметила, что стандартизация всей документации по экспорту, начиная с региона выращивания и заканчивая перерабатывающим заводом, является не только требованием, но и реальным конкурентным преимуществом. Главной трудностью для вьетнамских предприятий является не стоимость или конкуренция, а освоение метода донесения истории происхождения продукта до партнёров. Международные потребители обращают внимание на цену, упаковку и хотят узнать, откуда продукт; если рассказать правдиво и убедительно, это будет эффективно распространяться.
«Наше предприятие стандартизировало всю документацию для отслеживания происхождения товаров, начиная с региона выращивания и заканчивая заводом. Описания производственных процессов, проверки качества и сертификаты о неналичии добавок тщательно хранятся и всегда готовы к предоставлению по запросу. Даже если партнёры ещё не требуют этих данных, мы должны быть готовы. Потому что попасть в супермаркет в Японии или США — это не только упаковка, но и документы для отслеживания», — сказала госпожа Фыонг.
В условиях того, что Вьетнам участвует более чем в 15 соглашениях о свободной торговле (FTA), прозрачность происхождения товаров является основным условием для использования таможенных льгот и предотвращения торговых защитных мер. Происхождение товара может определить судьбу целой отрасли, поэтому выбор предприятий сегодня определяет их конкурентоспособность завтра. Активное отслеживание происхождения товаров — это способ, с помощью которого вьетнамские предприятия сохраняют свою долю на рынке, повышают ценность и уверенно выходят на мировой рынок.