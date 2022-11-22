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Углубляется стратегическое партнерство Вьетнама и Филиппин
*Стратегическое партнерство растет день ото дня
Благодаря результатам, достигнутым за более чем 45 лет установления дипломатических отношений, стратегическое партнерство Вьетнама и Филиппин хорошо развивается во всех областях.
Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, обе стороны эффективно поддерживали контакты на высшем и всех уровнях. Во время недавнего визита на Филиппины вице-президента Во Тхи Ань Суана по случаю участия в церемонии инаугурации президента Фердинанда Ромуальдеса Маркоса (29 июня - 1 июля 2022 г.) президент и вице-президент Филиппин подтвердили важность дружбы и многогранного сотрудничества с Вьетнамом, обе стороны договорились содействовать равноправному сотрудничеству во всех областях в соответствии с духом стратегического партнерства.
Торговое сотрудничество является ярким пятном в отношениях между двумя странами. Общий двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 6,8 млрд долларов США, что является самым высоким показателем за последние годы, а за 9 месяцев 2022 года составил более 6 млрд долларов США. Однако инвестиционное сотрудничество между двумя странами пока еще достаточно скромное. К концу декабря 2021 года Филиппины реализуют 82 действующих инвестиционных проекта во Вьетнаме на капиталовложение в 615 миллионов долларов США, занимая 28-е место из 140 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. Со стороны Вьетнама - 5 инвестиционных проектов на Филиппинах с общим объемом инвестиций 4 млн долларов США в области разработки прикладного программного обеспечения, услуг и торговли.
Сотрудничество в сфере обороны и безопасности, морское и океанское сотрудничество развиваются предметно и эффективно. Сотрудничеству в сельском хозяйстве еще есть куда развиваться, особенно в контексте того, что Вьетнам является ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции в регионе, а Филиппины являются второй по численности населения страной в АСЕАН. Другие области сотрудничества, такие как образование, туризм и обмены между людьми, постепенно восстанавливаются после воздействия пандемии COVID-19.
Две страны также оперативно и эффективно координировали свои действия на региональных и международных форумах по многим вопросам, представляющим взаимный интерес.
* Повышение уровня законодательного сотрудничества между Вьетнамом и Филиппинами
Национальное Собрание двух стран пока не подписало соглашение о сотрудничестве, но по-прежнему поддерживает контакты на всех уровнях в кулуарах международных и региональных межпарламентских конференций.
Недавно, 10 ноября, в кулуарах встречи лидеров АСЕАН-AIPA, постоянный заместитель председателя НС Чан Тхань Ман встретился со спикером Палаты представителей Филиппин Фердинандом Мартином Гомесом Ромуальдесом, подчеркнув, что Вьетнам всегда придает большое значение и желает укрепить стратегическое партнерство с Филиппинами. Две страны имеют много общего с точки зрения географии, культуры и истории, разделяют много общих опасений по вопросам безопасности и стратегическим вопросам. В контексте сложных региональных событий укрепление сотрудничества двух стран идет не только на благо двух стран, но и на благо мира, стабильности и развития в регионе.
По словам председателя комитета НС по внешним связям Ву Хай Ха, Вьетнам является одним из трех стратегических партнеров Филиппин (наряду с США и Японией). В ходе предстоящего официального визита Выонг Динь Хюэ от имени руководителей Партии и государства Вьетнам посетит очень важного партнера в лице Филиппин, с которым у страны уже давно не было возможности обменяться делегациями.
Тем временем посол Филиппин во Вьетнаме Мейнардо Л.Б. Монтеалегре сказал, что двусторонние отношения между Вьетнамом и Филиппинами уже много лет являются отношениями дружбы и сотрудничества. В 2021 году две страны отметили 45-летие установления дипломатических отношений, и отношения еще больше укрепились, когда в 2015 году Вьетнам и Филиппины повысили свои отношения до уровня стратегического партнерства.
Нынешние двусторонние отношения регулируются Программой действий по реализации стратегического партнерства между Вьетнамом и Филиппинами на период 2019-2024 гг. Официальный визит Выонг Динь Хюэ на Филиппины также следует этой программе действий и будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между Вьетнамом и Филиппинами.