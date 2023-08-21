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Углубление отношений сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией
Бельгия внесла позитивный вклад в успех Вьетнама через программы сотрудничества в области развития. Стороны также тесно координировали свои действия на многосторонних форумах, особенно в ООН, в рамках встречи "Азия-Европа" (АСЕМ) и партнерства АСЕАН-ЕС.
Политико-дипломатические связи между двумя сторонами развивались позитивным, разнообразным и содержательным образом на государственном, региональном и общественном уровнях, что нашло отражение во многих визитах высокого уровня.
В частности, визит премьер-министра Бельгии Фам Минь Тьиня в декабре 2022 года имел важное значение для двусторонних отношений. В ходе визита премьер-министры Вьетнама и Бельгии договорились укреплять политическое доверие и углублять сотрудничество в рамках Стратегического партнерства по устойчивому сельскому хозяйству, одновременно продвигая торгово-инвестиционное партнерство, расширяя сотрудничество в других потенциальных областях для содействия устойчивому развитию в каждой стране и тесно сотрудничая для решения глобальных проблем.
С точки зрения торгово-экономического сотрудничества Бельгия в настоящее время является шестым по величине торговым партнером Вьетнама среди членов ЕС. В 2021 году Вьетнам стал 15-м по величине импортером Бельгии среди стран, не входящих в ЕС.
Объем двусторонней торговли увеличился с 1,8 млрд. долл. США в 2013 году до почти 2,8 млрд. долл. США в 2020 году. В 2021 году этот показатель вырос на 53,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 4,29 млрд. долл. США. В 2022 году этот показатель достиг 4,5 млрд. долл. США, а за первые семь месяцев 2023 года - 2,27 млрд. долл. США.
Сотрудничество между экономическими организациями на центральном, местном и отраслевом уровнях Вьетнама и трех бельгийских регионов Валлонии, Фландрии и Брюсселя также было расширено и укреплено.
Бельгия решительно поддержала подписание и ратификацию Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) и стала одной из первых стран, ратифицировавших Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA).
Что касается инвестиций, то по состоянию на июль 2023 года бельгийские фирмы вложили более 1,1 млрд. долл. США в 90 проектов во Вьетнаме. В то же время по состоянию на конец 2022 года Вьетнам реализовал в Бельгии четыре проекта на сумму 12,6 млн. долл. США.
Партнерство между Вьетнамом и Бельгией в области сотрудничества в целях развития началось в 1977 году. В июле 2018 года Бельгия прекратила предоставление безвозвратной помощи Вьетнаму, но продолжила сотрудничество с ним в рамках льготных кредитов.
Стороны также плодотворно сотрудничают во многих других областях, включая образование и подготовку кадров. Бельгия стала одним из пяти членов ЕС, принимающих наибольшее количество вьетнамских студентов.
Кроме того, обе страны тесно сотрудничают в области науки и технологии, транспорта, обороны, безопасности и культуры, а также расширяют свои связи в других областях, таких как реагирование на изменение климата и другие нетрадиционные вопросы безопасности.
В настоящее время в Бельгии проживает более 13.000 вьетнамцев, которые служат мостом для вьетнамо-бельгийской дружбы.
С 21 по 25 августа по приглашению председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ состоится официальный визит во Вьетнам председателя Сената Бельгии Стефани Д'Хосе.
Ожидается, что этот визит, проходящий в контексте празднования Вьетнамом и Бельгией 50-летия установления двусторонних дипломатических отношений, будет способствовать дальнейшему углублению партнерства между Вьетнамом и европейской страной.