НОВОСТИ
Углубление отношений сотрудничества между Вьетнамом и Африкой
Выступая на церемонии, заместитель министра иностранных дел Ле Ань Туан от имени Правительства и народа Вьетнама направил самые тёплые поздравления правительствам и народам африканских стран, послам и главам африканских дипломатических миссий, а также всем африканским друзьям, которые в настоящее время живут, учатся и работают во Вьетнаме.
Напомнив об исторических вехах, заместитель министра подчеркнул, что Вьетнам и африканские государства связывают глубокие и тесные отношения, основы которых были заложены Президентом Хо Ши Мином и африканскими революционными деятелями ещё в 1920-х годах. Развивая традиции солидарности, стороны всегда находились рядом друг с другом на всех исторических этапах — от борьбы за национальную независимость до современного периода строительства и развития государств.
Ле Ань Туан отметил, что 2025 год ознаменовался рядом особых событий в отношениях дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Африкой, поскольку впервые Президент государства, Председатель Национального собрания и Премьер-министр Вьетнама совершили визиты в Африку. В экономической сфере двусторонний товарооборот в 2025 году продемонстрировал впечатляющий рост на 27% по сравнению с 2024 годом, а всё больше крупных вьетнамских компаний проявляют интерес к долгосрочным инвестициям на африканском континенте.
Подчеркнув, что Африка является «колыбелью человечества» и стремительно превращается в важный двигатель мировой экономики, заместитель министра Ле Ань Туан заявил, что Вьетнам всегда стремится углублять сотрудничество с Африкой как на двустороннем, так и на многостороннем и межрегиональном уровнях. Вьетнам готов поддерживать африканские страны и вносить практический вклад в реализацию Повестки дня 2063 Африканского союза. Благодаря достижениям и опыту, накопленным за 40 лет политики обновления, Вьетнам готов расширять сотрудничество с африканскими государствами в таких сферах, как сельское хозяйство, продовольственная безопасность, наука и технологии, телекоммуникации и цифровая трансформация.
Заместитель министра также подтвердил, что Вьетнам был, остаётся и будет мостом, способствующим более эффективному взаимодействию между Азией, Юго-Восточной Азией и Африкой.
Он выразил уверенность в том, что отношения между сторонами продолжат активно развиваться в духе «сотрудничества ради развития и взаимной выгоды».
От имени африканских стран посол Марокко Джамаль Шуайби, глава Группы африканских послов, подчеркнул, что День Африки является памятной датой создания Организации африканского единства (ОАЕ) в 1963 году, символизирует дух солидарности и одновременно напоминает об общей ответственности за построение мирной и процветающей Африки.
Говоря о ключевых направлениях развития, посол сообщил, что Африканский союз объявил 2026 год «Годом обеспечения устойчивых водных ресурсов и безопасных санитарных систем для достижения целей Повестки дня 2063» с целью противодействия изменению климата и защиты общественного здоровья. В экономической сфере Африка последовательно продвигает интеграцию через Африканскую континентальную зону свободной торговли (АфКЗСТ) — историческое достижение, которое, как ожидается, позволит увеличить объём экономики Африки до 29 трлн долларов США к 2050 году.
Высоко оценив двусторонние отношения, посол Джамаль Шуайби подчеркнул, что партнёрство между Африкой и Вьетнамом основано на взаимном уважении и обладает значительным потенциалом.
По словам посла, выдающиеся достижения Вьетнама в борьбе с бедностью, развитии промышленности и трансформации сельского хозяйства являются ценным опытом для африканских стран. В настоящее время торговые и инвестиционные потоки между сторонами стабильно растут, что наглядно демонстрирует эффективность сотрудничества Юг – Юг в сферах устойчивого сельского хозяйства, передачи технологий и содействия торговле.
В рамках мероприятия, с целью продвижения народной дипломатии и взаимопонимания, восемь африканских дипломатических миссий в Ханое (Алжир, Ангола, Египет, Ливия, Марокко, Мозамбик, Нигерия и Южная Африка) представили уникальное культурное пространство, знакомя гостей с разнообразием африканского континента через традиционные блюда, напитки и музыку.