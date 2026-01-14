Углубление отношений между Вьетнамом и Филиппинами отражает общую приверженность региональному миру

Посол Филиппин Мейнардо Лос-Баньос Монтеалегре отметил, что Филиппины и Вьетнам за последние годы значительно укрепили двусторонние отношения благодаря более тесному и устойчивому сотрудничеству в стратегической, экономической и ориентированной на людей сферах.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) проводит встречу с президентом Филиппин Фердинандом Ромуальдесом Маркосом - младшим на полях 47-го саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов в Куала-Лумпуре (Малайзия) 27 октября 2025 года. Фото: ВИА

В недавнем интервью Вьетнамскому информационному агентству дипломат выделил ряд ключевых вех в развитии вьетнамско-филиппинских отношений за последнее десятилетие и обозначил приоритеты двустороннего и регионального сотрудничества на предстоящие годы.

«Одним из наиболее важных достижений стало углубление сотрудничества в области безопасности, обороны и морских вопросов, что отражает нашу общую приверженность региональному миру, стабильности и международному порядку, основанному на правилах», — заявил посол.

Он добавил, что этот прогресс был подкреплен регулярными контактами на высоком уровне на протяжении многих лет, которые помогли укрепить доверие и вывести отношения на более зрелый и перспективный уровень партнерства. Наряду с сотрудничеством в области безопасности, экономические и межчеловеческие связи расширились практическим и заметным образом.

Товарооборот между двумя странами неуклонно растёт, особенно в сфере сельскохозяйственной и промышленной продукции, при этом обе стороны стремятся к общей цели: довести объём двусторонней торговли до 10 млрд долларов США. Инвестиционные связи также становятся более динамичными: всё больше вьетнамских предприятий изучают возможности работы на филиппинском рынке, в то время как филиппинские компании продолжают расширять свою деятельность во Вьетнаме. Помимо экономики, сотрудничество в области образования, культуры и туризма способствует дальнейшему сближению народов двух стран.

Посол подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего углубления партнёрства между студентами, преподавателями и научными кругами, что позволит обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений в предстоящие годы.

Говоря о реализации Плана действий на 2025–2030 годы, посол отметил, что цифровизация стала незаменимым фактором для Филиппин и Вьетнама в деле поддержания конкурентоспособности и устойчивости в условиях всё более динамичной региональной и глобальной среды.

По его мнению, цифровая трансформация не только служит основой экономического роста и инноваций, но и способствует повышению эффективности государственного управления, развитию связности и улучшению качества предоставления государственных услуг, выступая ключевым драйвером долгосрочного развития обеих стран.

Изменение климата является ещё одной сферой, в которой обе страны сталкиваются с неотложными общими вызовами. За прошедший год и Вьетнам, и Филиппины испытали серьёзные последствия череды тайфунов и экстремальных погодных явлений, приведших к масштабным нарушениям и потерям. Эти общие проблемы, подчеркнул посол, наглядно подтверждают важность углубления сотрудничества в области науки и технологий, научных исследований и инноваций, а также объединении этих усилий с сокращением рисков стихийных бедствий и повышением климатической устойчивости.

Посол Филиппин во Вьетнаме Мейнардо Лос-Баньос Монтеалегре. (Фото предоставлено Посольством Филиппин)

В этом контексте Филиппины видят значительный потенциал для более тесного взаимодействия с Вьетнамом через обмен экспертизой, данными и передовыми практиками, а также реализацию программ по наращиванию потенциала и проведению совместных исследований.

На региональном уровне посол выразил уверенность, что председательство Филиппин в АСЕАН в 2026 году откроет новые возможности для сотрудничества с Вьетнамом и другими государствами-членами. Тема председательства «Вместе к нашему будущему» отражает стремление Филиппин возглавить АСЕАН, демонстрируя единство, ясность и целеустремленность в условиях все более сложных региональных и глобальных вызовов.

Руководствуясь этой темой, Филиппины определили три стратегических приоритета: укрепление основ мира и безопасности, создание коридоров процветания и содействие расширению прав и возможностей людей. В совокупности эти приоритеты направлены на обеспечение ощутимых выгод для народов АСЕАН путем укрепления региональной стабильности, углубления экономической интеграции, ускорения цифрового и устойчивого развития и расширения возможностей для инклюзивного роста во всей Юго-Восточной Азии.

«Поскольку эти приоритеты тесно связаны с направлениями развития Вьетнама, который вступает в новую фазу экономического роста, Филиппины уверены, что Вьетнам, наряду с другими государствами-членами АСЕАН, окажет неоценимую поддержку и будет тесно сотрудничать с целью достижения результатов, отвечающих потребностям и чаяниям АСЕАН», сказал посол. Он добавил, что благодаря постоянному диалогу и коллективным действиям сотрудничество в рамках АСЕАН будет способствовать созданию более устойчивого, инклюзивного и готового к будущему сообщества.

Оценивая итоги своей работы во Вьетнаме, посол отметил, что государственный визит президента Филиппин Фердинанда Р. Маркоса - младшего в Ханой в январе 2024 года подчеркнул большое значение, которое Филиппины придают партнёрству с Вьетнамом, и завершился подписанием ключевых соглашений, укрепляющих сотрудничество в области обороны и морских дел, торговли, сельского хозяйства, культуры и межчеловеческих контактов.

В связи с приближением завершения своей миссии в Ханое посол выразил искреннюю признательность за неизменную поддержку и содействие со стороны руководителей Партии и государства Вьетнама, министерств и ведомств, а также вьетнамского народа.