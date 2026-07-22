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Углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией
Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг поздравил Японию и ЛДП с важными достижениями, достигнутыми за последнее время. Министр подчеркнул, что, продолжая успех визита во Вьетнам Премьер-министра Японии Такаити Санаэ, состоявшегося в мае текущего года, нынешний визит делегации высокого уровня ЛДП имеет важное значение и внесёт весомый вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя правящими партиями, а также сотрудничества между двумя государствами.
Поделившись информацией о XIV Всевьетнамском партийном съезде, руководящих принципах, линии (партии) во внешней политике и новой модели экономического роста Вьетнама на предстоящий период, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подтвердил, что в условиях сложной и быстро меняющейся международной и региональной обстановки Вьетнам продолжает рассматривать Японию как одного из важнейших партнёров и заинтересован в дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией.
Исполняющий обязанности Генерального секретаря ЛДП Коити Хагиуда поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда, высоко оценил решимость нового руководства Вьетнама в продвижении административной реформы, укрупнении административно-территориальных единиц и реализации цели по превращению страны к 2045 году в развитое государство с высоким уровнем доходов. Он также выразил удовлетворение возможностью вновь посетить Вьетнам спустя три года после своего визита в 2023 году, приуроченного к 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, когда он занимал должность председателя Совета по политическим исследованиям ЛДП, и отметил глубокое впечатление от достигнутых Вьетнамом социально-экономических успехов. Коити Хагиуда подчеркнул важность того, что взаимодействие и сотрудничество между двумя партиями эффективно развиваются на основе Меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2015 году.
Отметив наличие значительного потенциала для дальнейшего развития вьетнамско-японских отношений, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг предложил в целях дальнейшего укрепления взаимодействия между двумя правящими партиями и развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией продолжать расширять взаимопонимание и укреплять политическое доверие посредством визитов и контактов на высоком уровне; активизировать сотрудничество между профильными органами двух партий; содействовать реализации обязательств и договорённостей, достигнутых высшими руководителями двух стран, прежде всего в области экономики, науки и технологий, образования и подготовки кадров, достигнутых в ходе визита Премьер-министра Японии Такаити Санаэ во Вьетнам в мае текущего года; продолжать укреплять координацию, обмен позициями, сотрудничество и взаимную поддержку по региональным и международным вопросам.
Пользуясь случаем, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг предложил японской стороне направить представителей Правительства и руководителей местных органов власти для участия во втором Форуме сотрудничества между местными органами власти Вьетнама и Японии, который состоится в городе Хюэ в начале сентября 2026 года. Он также выразил надежду, что ЛДП продолжит уделять внимание выработке политики, обеспечивающей равные и благоприятные условия для жизни и трудовой деятельности общины, насчитывающей около 700 000 граждан Вьетнама, проживающих в Японии.
Согласившись с мнением Министра иностранных дел Ле Хоай Чунга, исполняющий обязанности Генерального секретаря ЛДП Коити Хагиуда подтвердил, что продолжит прилагать усилия для содействия тому, чтобы ЛДП и Правительство Японии уделяли приоритетное внимание практической реализации ключевых направлений сотрудничества между ЛДП и КПВ, а также дальнейшему углублению отношений между двумя странами, особенно в сферах цифровой трансформации, зелёного перехода и энергетической безопасности, на основе эффективной реализации японских инициатив, таких как «Азиатское сообщество с нулевыми чистыми выбросами» (AZEC) и «Партнёрство Азии по повышению устойчивости в области энергетики и ресурсов» (POWERR Asia).