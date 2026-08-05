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Углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Таиландом
Полвека прекрасной дружбы между Вьетнамом и Таиландом
Вьетнам и Таиланд – две страны Юго-Восточной Азии, которых связывают давние дружеские отношения. На Таиланде оставил заметный след президент Хо Ши Мин, посетивший эту страну в период своих зарубежных поездок в поисках путей спасения родины. Он прибыл в Таиланд в июле 1928 года и начал распространять идеи патриотизма среди проживавшей там вьетнамской общины.
С момента официального установления дипломатических отношений 6 августа 1976 года сотрудничество между двумя странами неуклонно развивается как вширь, так и вглубь. После вступления Вьетнама в АСЕАН в 1995 году вьетнамско-таиландские отношения продолжали укрепляться и получили особенно динамичное развитие после принятия Совместного заявления о рамочной программе сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом в первом десятилетии XXI века в феврале 2004 года.
В июне 2013 года стороны повысили уровень отношений до стратегического партнёрства, став первыми двумя государствами – членами АСЕАН, установившими между собой отношения стратегического партнёрства. В 2015 году отношения были выведены на уровень укреплённого стратегического партнёрства, а в мае 2025 года – всеобъемлющего стратегического партнёрства. Повышение уровня отношений открыло новую страницу двустороннего сотрудничества, основанного на трёх практических опорах: партнёрстве во имя устойчивого мира, партнёрстве во имя устойчивого развития и партнёрстве во имя устойчивого будущего.
Политическое сотрудничество между двумя странами активно развивается благодаря обмену делегациями и контактам на высоком уровне. Одним из наиболее значимых событий стал официальный визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Таиланд с 27 по 29 мая 2026 года. Это был первый визит Генерального секретаря, Президента государства в страну АСЕАН после вступления в новую должность, состоявшийся вскоре после повышения двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.
В ходе визита Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл переговоры с Премьер-министром Королевства Таиланд Анутином Чарнвиракулом. Стороны договорились и далее укреплять политическое доверие, повышать эффективность механизмов двустороннего сотрудничества, активизировать экономическое взаимодействие и взаимодополняемость экономик, а также приложить усилия для скорейшего увеличения объёма двусторонней торговли с нынешних 22 млрд долларов США до 25 млрд долларов США на основе сбалансированного и устойчивого развития.
Стороны также обменялись двусторонними документами о сотрудничестве, включая Программу действий по реализации отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Таиландом на 2026–2031 годы, и представили официальный логотип, посвящённый 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Сразу после официального визита Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Таиланд Премьер-министр Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул посетил Вьетнам с официальным визитом и принял участие в третьем Форуме будущего АСЕАН, состоявшемся 8–9 июня 2026 года, что наглядно продемонстрировало большое значение, которое Таиланд придаёт отношениям с Вьетнамом.
Помимо взаимных визитов и контактов на высоком уровне, стороны поддерживают механизмы сотрудничества и диалога в сферах дипломатии, обороны, безопасности и экономики. Особенностью двусторонних отношений является механизм совместных заседаний кабинетов министров под председательством премьер-министров двух стран.
Вьетнам и Таиланд тесно взаимодействуют на региональных и международных площадках, прежде всего в рамках АСЕАН, Организации Объединённых Наций и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Обе страны продолжают укреплять солидарность внутри АСЕАН, усиливать её центральную роль и содействовать реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года.
Экономическое и торговое сотрудничество - динамичное направление двустороннего взаимодействия
Опираясь на прочную дружбу и высокий уровень политического доверия, Вьетнам и Таиланд добились значительных успехов в сотрудничестве по различным направлениям. В настоящее время Таиланд является крупнейшим торговым партнёром Вьетнама среди стран АСЕАН и занимает восьмое место среди государств и территорий, инвестирующих во Вьетнам.
Объём двусторонней торговли в 2025 году превысил 22 млрд долларов США, увеличившись примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. За первые шесть месяцев 2026 года товарооборот достиг 13,3 млрд долларов США. Обе страны поставили цель в ближайшее время довести объём двусторонней торговли до 25 млрд долларов США. Для её достижения Вьетнам и Таиланд уделяют приоритетное внимание сотрудничеству в новых сферах, таких как цифровая трансформация, электронное правительство, зелёная экономика, справедливый энергетический переход и инновации; прилагают усилия по сокращению торговых барьеров и поощрению предприятий к расширению долгосрочной инвестиционной и предпринимательской деятельности на рынках друг друга.
В сфере инвестиций Таиланд в настоящее время реализует во Вьетнаме 804 действующих проекта с общим объёмом зарегистрированного капитала свыше 15,4 млрд долларов США, занимая восьмое место среди 153 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, и второе место среди государств АСЕАН. Таиландские инвесторы в основном вкладывают средства в обрабатывающую и перерабатывающую промышленность, производство, ветроэнергетику, нефтехимическую отрасль, операции с недвижимостью, а также оптовую и розничную торговлю.
Две страны обладают значительным потенциалом сотрудничества в развитии цепочек поставок, транспортной взаимосвязанности, логистики и взаимодействия в субрегионе Меконга. Стороны активно продвигают реализацию стратегии «Три взаимосвязи», предусмотренной Программой действий по реализации отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Таиландом на 2026–2031 годы. Она включает три направления: взаимосвязанность цепочек поставок; взаимосвязанность предприятий и местных органов власти двух стран; взаимосвязанность стратегий устойчивого роста.
Помимо экономики, сотрудничество между двумя странами в сфере обороны и безопасности становится всё более предметным и углублённым. Успешно развиваются также взаимодействие в области туризма, культуры и гуманитарные обмены. В 2025 году Таиланд посетили более 660 300 вьетнамских туристов, а Вьетнам – почти 458 000 туристов из Таиланда.
В настоящее время 20 провинций и городов Вьетнама заключили соглашения о сотрудничестве и установили побратимские связи с местными административными единицами Таиланда.
Укрепление межпарламентского сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом
Сотрудничество между законодательными органами двух стран неуклонно развивается. Стороны поддерживают регулярный обмен делегациями на уровне руководства парламентов, парламентских комитетов и депутатов, внося тем самым активный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом. В декабре 2023 года были подписаны новое Соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и НС Таиланда, а также Соглашение о сотрудничестве между Канцелярией НС Вьетнама и Секретариатом Палаты представителей Таиланда.
Стороны также тесно взаимодействуют в рамках региональных и международных межпарламентских форумов, таких как Межпарламентская ассамблея АСЕАН (АИПА), Межпарламентский союз (МПС) и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ), а также поддерживают позиции друг друга по международным, региональным и представляющим взаимный интерес вопросам.
На фоне прочной основы двустороннего сотрудничества официальный визит во Вьетнам Председателя НС, Председателя Палаты представителей Королевства Таиланд Софона Зарама, который проходит с 5 по 7 августа 2026 года, имеет важное значение. Это его первый визит во Вьетнам после вступления в должность в марте 2026 года, а также первый за девять лет официальный визит главы законодательного органа Таиланда во Вьетнам.
Визит проходит в период празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Он предоставляет руководству двух государств возможность подвести итоги полувекового пути совместного развития и эффективного сотрудничества, а также определить стратегические ориентиры и меры по дальнейшему развитию двусторонних отношений на новом этапе.
По словам Посла Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунга, визит будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению политического доверия, реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также выполнению результатов официального визита Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Таиланд и официального визита во Вьетнам Премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракула.
Визит также подтверждает решимость законодательных органов двух стран в полной мере использовать потенциал парламентской дипломатии, содействовать эффективной реализации договорённостей, достигнутых руководителями двух государств, а также Соглашения о сотрудничестве между НС Вьетнама и Палатой представителей Таиланда на период 2023–2028 годов. Визит также создаст благоприятные условия для активизации обмена опытом в сфере законотворческой деятельности и парламентского контроля, расширения обменов делегациями различных уровней, а также дальнейшего укрепления координации и взаимной поддержки на региональных и международных межпарламентских площадках.
Ожидается, что он придаст дополнительный импульс реализации достигнутых договорённостей и дальнейшему развитию сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, взаимосвязанность, образование, наука и технологии, инновации и гуманитарные обмены, а также укреплению координации в рамках региональных механизмов, прежде всего АСЕАН.