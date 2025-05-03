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Углубление и повышение эффективности партнёрства между ОЭСР и Юго-Восточной Азией
Выступая на открытии Форума в качестве сопредседателя Программы ОЭСР по Юго-Восточной Азии (SEARP) на 2022–2025 годы, заместитель министра Нгуен Минь Ханг выдвинула три предложения по дальнейшему развитию сотрудничества между сторонами:
Во-первых, Программа SEARP должна уделять особое внимание поддержке экономических реформ в странах Юго-Восточной Азии, стимулированию новых факторов роста — в частности, цифровой трансформации, экологического перехода, инноваций, науки и технологий. Это возможно за счёт предоставления аналитических исследований, политических рекомендаций и программ по развитию потенциала, адаптированных к условиям и потребностям каждой страны с ориентацией на стандарты управления ОЭСР.
Во-вторых, необходимо создавать больше возможностей для стран Юго-Восточной Азии по укреплению взаимодействия с ОЭСР с целью содействия формированию справедливой, прозрачной, эффективной и ориентированной на будущее системы глобального управления.
В-третьих, важно продвигать двусторонний подход, сближая регион с ОЭСР и наоборот — с тем чтобы укреплять взаимопонимание и доверие через предметный диалог, нацеленный на соблюдение стандартов управления ОЭСР с учётом реальных условий и уровня развития стран Юго-Восточной Азии. Это также будет способствовать вступлению некоторых стран региона в организацию.
В рамках Форума заместитель министра Нгуен Минь Ханг провела двусторонние встречи с Генеральным секретарём ОЭСР Матиасом Корманном, первым заместителем министра иностранных дел и внешней торговли Австралии Робин Мади, а также с послом Японии при ОЭСР Дзюн Симми.
По этому случаю заместитель министра предложила Секретариату ОЭСР и странам-членам продолжить оказывать поддержку Вьетнаму на новом этапе стратегического развития — особенно в сфере совершенствования институтов, политики и инвестиционного климата, с целью привлечения качественных инвестиций, стимулирования инноваций, науки и технологий, а также развития частного сектора экономики.
Ранее, с 29 апреля по 1 мая, в рамках сотрудничества с ОЭСР в штаб-квартире организации в Париже состоялось консультационное совещание по Докладу о состоянии экономики Вьетнама. Во встрече лично приняла участие вьетнамская делегация во главе с заместителем министра Нгуен Минь Ханг, а также в онлайн-режиме — заместитель председателя Государственного банка Вьетнама Фам Тхань Ха, представители руководства министерств финансов, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, промышленности и торговли, а также Государственной инспекции.
Выступая на совещании, заместитель министра подчеркнула, что совместная работа над Докладом о состоянии экономики Вьетнама на 2025 год, а также над Отчётом о многоаспектной оценке и обзором качества ПИИ, является ярким примером всё более глубокого и содержательного партнёрства между Вьетнамом и ОЭСР. Заместитель министра поделилась стратегическими приоритетами развития Вьетнама на ближайшую перспективу и отметила, что доклад должен содержать реалистичную дорожную карту, соответствующую текущим условиям страны и отражающую долгосрочные стратегические цели — в том числе твёрдую приверженность достижению роста свыше 8 % в 2025 году и двузначных темпов роста в последующие годы.