НОВОСТИ

Углубление и повышение эффективности отношений между Вьетнамом и Бутаном

По приглашению Президента Вьетнама Лыонг Кыонга и его супруги, Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и Королева совершат государственный визит во Вьетнам с 18 по 22 августа 2025 года.
  Генсекретарь, Президент Вьетнама То Лам принял верительные грамоты от Посла Королевства Бутан в Вьетнаме Кинзанг Дорджи утром 17 сентября 2024 года. Фото: ВИА  
Это первый государственный визит во Вьетнам Короля и Королевы Бутана с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 2012 году. Цель визита – вывести отношения между двумя странами на новый уровень глубины и эффективности, способствовать развитию перспективных сфер сотрудничества в ближайшем будущем.

Страна с одним из самых высоких показателей счастья в мире

Королевство Бутан расположено в Южной Азии, полностью находится в пределах Гималаев, граничит с Китаем на севере и с Индией на юге, востоке и западе. Экономика Бутана в основном базируется на сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, гидроэнергетике и туризме.

Бутан, известный как «самая счастливая страна в мире», отличается спокойным и простым образом жизни, поскольку большинство населения исповедует буддизм. Это одно из первых государств, поставивших счастье граждан выше, чем валовой внутренний продукт (ВВП) и иные экономические показатели. Страна знаменита своей уникальной моделью развития, где главным критерием выступает «Валовое национальное счастье» (ВНС).

Бутан также придает большое значение защите окружающей среды и сохранению культурных традиций. В настоящее время это единственная страна в мире с отрицательным уровнем углеродных выбросов. Половина территории страны занята национальными парками и заповедниками. Жители счастливы, живя в гармонии с природой. Зеленые леса, первозданные ландшафты и чистый воздух создают условия для духовного развития и укрепления внутреннего счастья бутанцев.

Наряду с этим правительство Бутана уделяет особое внимание сохранению разнообразия культурных ценностей. Это не просто символ, а важный элемент социально-экономической и образовательной политики.

Во внешней политике Бутан поддерживает хорошие дипломатические отношения с Индией и странами-членами Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), а также постепенно расширяет двусторонние связи со странами Восточной и Юго-Восточной Азии с целью укрепления торговли и развития. Бутан активно участвует в работе ООН и других важных организаций Южной Азии и Индийского океана (СААРК, Инициатива Бенгальского залива по многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству – BIMSTEC, Движение неприсоединения – ДН).

Дружественные отношения между Вьетнамом и Бутаном развиваются успешно

Вьетнам и Бутан установили дипломатические отношения 19 января 2012 года. Между двумя странами сложились добрые отношения дружбы. С момента установления дипломатических связей Вьетнам всегда придавал большое значение отношениям с Бутаном, рассматривая его как одну из передовых стран в деле реализации целей «зеленого роста» и поддержания высоких показателей «счастья». Со своей стороны, Бутан считает Вьетнам одной из приоритетных стран для укрепления двустороннего сотрудничества и выражает заинтересованность в изучении опыта развития Вьетнама.

Руководители двух стран регулярно обмениваются посланиями по случаю значимых праздников. Среди визитов и встреч можно отметить: визит председателя Национальной ассамблеи (нижней палаты) Бутана Льонпо Джигме Зангпо во Вьетнам и участие в Азиатско-Тихоокеанской парламентской конференции в Ханое (сентябрь 2016 г.); визит председателя Национального совета (верхней палаты) Бутана Таши Дорджи во Вьетнам и участие в праздновании Международного дня Висак ООН 2019 (май 2019 г.); вручение верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного посла Вьетнама в Индии, по совместительству в Непале и Бутане, Нгуен Тхань Хая в Бутане (июнь 2023 г.); вручение верительных грамот во Вьетнаме Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Бутан в Таиланде, по совместительству во Вьетнаме, Кинзангом Дорджи (сентябрь 2024 г.) и другие.

В последнее время обе страны прилагают усилия для расширения экономического и торгового сотрудничества. Двусторонний товарооборот достигает около 20 тыс. долларов США в год. Вьетнам экспортирует в Бутан в основном древесину, машины и оборудование, инструменты, запчасти и ряд других товаров.

В настоящее время Вьетнам реализует в Бутане два инвестиционных проекта с общим зарегистрированным капиталом 937 тыс. долларов США.

У стран есть большой потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, культуре, образовании, науке и технике, цифровой трансформации и «зеленом» развитии. В настоящее время стороны рассматривают возможность создания механизма консультаций между министерствами иностранных дел и подписания ряда соглашений, формирующих основу сотрудничества, таких как Соглашение о сотрудничестве в области воздушного сообщения и Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями двух стран. Бутан проявляет заинтересованность в импорте вьетнамских товаров – сельхозпродукции, потребительских товаров, одежды, продуктов питания, электроники и др., а также поощряет вьетнамские предприятия инвестировать в Специальную экономическую зону «Gelephu Mindfulness City» и расширять сотрудничество в области транспортного сообщения, туризма, духовных практик, культуры и буддизма.

В настоящее время авиакомпания Vietjet организовала ряд чартерных рейсов для туристов в Бутан по специальному маршруту; авиакомпания Bhutan Airlines также планирует открыть прямое авиасообщение в высокий туристический сезон.

На многосторонних форумах две страны регулярно координируют свои позиции, поддерживают друг друга и продолжают расширять сотрудничество, особенно в рамках ООН, Межпарламентского союза (МПС), Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), а также по вопросам регионального и международного значения.

На основе добрых отношений дружбы государственный визит во Вьетнам Короля Бутана Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука и Королевы с 18 по 22 августа 2025 года является важным событием в отношениях двух стран. Визит демонстрирует внимание Бутана к дружественным связям и сотрудничеству с Вьетнамом, а также роль и позиции Вьетнама в регионе; одновременно подчеркивает, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Бутаном. Вьетнам всегда стремится укреплять связи со странами Южной Азии, включая Бутан.

Цель визита – вывести отношения двух стран на новый уровень глубины и эффективности, особенно в таких сферах, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство и «зеленое» развитие, устойчивый туризм, культура, религия, а также сотрудничество и взаимная поддержка на многосторонних площадках.

Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг, в ходе визита Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук проведет переговоры с Президентом Лыонг Кыонгом, встретится с Генсекретарем То Ламом, Премьер-министром Фам Минь Тьинем, Председателем Национального собрания Чан Тхань Манем и примет участие в ряде других важных мероприятий.

ИЖВ/ВИА

