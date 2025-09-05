НОВОСТИ
Углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем
ВИА с уважением публикует перевод интервью с Постоянным заместителем министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву по итогам данной поездки.
Вопрос: Уважаемый товарищ Постоянный заместитель министра, прошу вас рассказать о наиболее заметных результатах рабочей поездки Президента государства Лыонг Кыонга, проходившей в Китае с 2 по 4 сентября и приуроченной к 80-летию победы народов мира над фашизмом?
Постоянный заместитель министра Нгуен Минь Ву: Рабочая поездка Президента государства Лыонг Кыонга для участия в торжествах по случаю 80-летия победы народов мира над фашизмом и визита в Китай прошла успешно. Партия и государство Китая оказали Президенту государства Лыонг Кыонгу и делегации высокого уровня Вьетнама торжественный, внимательный и сердечный приём, проникнутый товарищеским, братским духом. В целом поездку Президента государства Лыонг Кыонга можно охарактеризовать двумя яркими результатами.
Во-первых, празднование 80-летия победы народов мира над фашизмом стало чествованием победы эпохального значения, символом международной солидарности во имя мира и справедливости, приведшей к прекращению бессмысленных войн и создавшей условия для национально-освободительных движений, в том числе во Вьетнаме, открывших новую эру мира и развития в мире. Присутствие Президента государства и вьетнамской делегации на торжестве подтвердило дух любви к миру, волю народа Вьетнама бороться за мир и справедливость в истории, а также неизменную линию партии и государства Вьетнама — продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, вносить ответственный вклад в мир, стабильность и сотрудничество в регионе и во всём мире, не допуская повторения трагедий прошлого. На церемонии Президент государства Лыонг Кыонг встретился со многими давними друзьями и важными партнёрами Вьетнама, выдвинул ряд инициатив по сотрудничеству, выразил благодарность за помощь и поддержку международного сообщества Вьетнаму, особенно в контексте торжественного празднования 80-летия Августовской революции и Национального дня 2 сентября.
Во-вторых, поездка продолжила углублять всеобъемлющее стратегическое партнёрство сотрудничества и строительство китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение. Президент государства Лыонг Кыонг провёл успешные переговоры с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином, встретился и участвовал в приёме Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Руководители двух партий и государств провели дружественные, откровенные и результативные беседы, определили ряд важных мер для дальнейшей реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей, главным образом — для укрепления политического доверия, продвижения практического сотрудничества, тесной многосторонней координации, урегулирования разногласий, активизации гуманитарных обменов и совместного движения к стабильному, здоровому и устойчивому развитию двусторонних отношений. Президент государства Лыонг Кыонг также встретился с родственниками советников, генералов и общественных деятелей Китая и Вьетнама, внёсших вклад в борьбу против колониализма за национальную независимость, таких как двуединный генерал Нгуен Шон, генерал Вэй Гочин, генерал Чэнь Гэн, академик Нгуен Кхань Тоан. Он выразил глубокое уважение к традиционной дружбе и взаимной поддержке двух партий и государств, призвал семьи деятелей продолжать «передавать огонь» будущим поколениям, укрепляя всё более тесную дружбу двух народов.
Вопрос: Какие шаги будут предприняты для реализации достигнутых договорённостей по итогам встреч с высшим руководством Китая?
Постоянный заместитель министра Нгуен Минь Ву: В ближайшее время стороны договорились продолжать тесное взаимодействие для эффективного воплощения этих результатов, сосредоточившись на «трёх основах», которые необходимо укрепить: политической, материальной и социальной.
Что касается политической основы, стороны будут продолжать укреплять стратегическую координацию и политическое доверие. Они намерены поддерживать регулярный стратегический обмен на высоком уровне, всесторонне сотрудничать по линии партий, государств, правительств, парламентов (Национальное собрание / Всекитайское собрание народных представителей), Отечественного фронта / Народного политического консультативного совета Китая — от центрального до местного уровня, а также в таких ключевых сферах, как дипломатия, оборона, общественная безопасность. Стороны будут развивать общие позиции, урегулировать разногласия, совместно сохранять мир и стабильность, создавать условия для новой эры развития каждой страны и региона. В условиях сложной международной и региональной обстановки, порождающей вызовы в сфере безопасности и развития, обеим странам следует совместно продвигать многосторонность и взаимодействовать с другими странами ради общих интересов.
Что касается материальной основы, стороны будут продолжать углублённое соединение двух экономик, формировать новые точки роста во всех сферах, где у сторон есть преимущества и потребности, таких как торговля сельскохозяйственной продукцией, железнодорожное сообщение, сотрудничество в реализации крупных и значимых проектов, укрепление взаимодействия в области науки и техники, инноваций, подготовки кадров высокого качества, высокотехнологичного сельского хозяйства, охраны окружающей среды. Руководство Китая подтвердило готовность расширять импорт вьетнамских товаров и поощрять инвестиции высокого качества. Общее понимание между руководством двух стран заключается в создании возможностей для предприятий и граждан обеих сторон укреплять взаимовыгодное сотрудничество, теснее связывать интересы, тем самым формируя «материальную основу» двусторонних отношений.
Что касается социальной основы, у народов двух стран существует огромный спрос на обмены, поездки, туризм, обучение и торговлю. Ведомства обеих стран должны поощрять и облегчать такие контакты посредством открытия новых прямых авиарейсов, упрощения визовых процедур, расширения сотрудничества в области культуры, образования, туризма. Стороны намерены активизировать обмены между народами; продолжить успешную организацию мероприятий в рамках Года гуманитарных обменов Вьетнам – Китай, программы «Красный путь» для молодёжи, чтобы молодое поколение глубже понимало «красные адреса» революционной истории, особенно памятные места, связанные с Президентом Хо Ши Мином, которые бережно сохраняются и поддерживаются властями и народом Китая. Эти мероприятия будут способствовать укреплению дружбы, формированию общественного согласия, чтобы двусторонние отношения развивались дальше и прочнее.
В ближайшее время министерства, ведомства и местные органы двух стран будут активно претворять в жизнь общее понимание, достигнутое на высшем уровне, превращая его в конкретные результаты, проекты и инициативы, приносящие практическую пользу двум странам и народам, внося позитивный вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и во всём мире.