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Углеродный рынок официально начнёт функционировать с 2029 года
Это часть содержания Проекта по созданию и развитию углеродного рынка во Вьетнаме, который был только что одобрен заместителем премьер-министра Чан Хонг Ха в Решении № 232/QD-TTg от 24 января. Соответственно, углеродный рынок во Вьетнаме будет развернут в два этапа: пилотный этап с 2025 по конец 2028 года и официальный этап эксплуатации с 2029 года.
Согласно этому проекту, углеродный рынок во Вьетнаме проактивно формируется и развивается в соответствии с законами и условиями практики, ориентацией на национальное развитие, международными обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов, в которых участвует Вьетнам, и тенденциями развития глобального углеродного рынка.
Углеродный рынок развивается по централизованной модели, функционирующей по рыночному принципу под строгим управлением и надзором государства, обеспечивающим принцип открытости, прозрачности, безопасности, эффективности, в соответствии с национальными условиями и международной практикой, обеспечивая национальные интересы, гармонизацию интересов субъектов на рынке.
Развитие углеродного рынка во Вьетнаме способствует реализации цели сокращения выбросов парниковых газов, взятой обязательства Вьетнамом в рамках Определяемого на национальном уровне вклада (NDC). При низких корпоративных и социальных затратах он способствует созданию новых финансовых потоков для мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов, продвижению зеленых преобразований, разработке технологий с низким уровнем выбросов, содействию повышения конкурентоспособности вьетнамских предприятий в стране и на мировом рынке, развитию низкоуглеродной экономики и активному реагированию на изменение климата, стремясь к достижению нулевых выбросов к 2050 году.
В рамках проекта были определены некоторые ключевые содержания, связанные с созданием и развитием углеродного рынка во Вьетнаме. Соответственно, товары на углеродном рынке включают квоты на выбросы парниковых газов и углеродные кредиты.
Участники углеродного рынка включают предприятия в категории отраслей, занимающихся выбросами парниковых газов, которые должны проводить инвентаризацию парниковых газов, выданную премьер-министром для распределения квот на выбросы парниковых газов; организации реализуют программы и проекты в соответствии с внутренним механизмом обмена и компенсации углеродных кредитов или реализуют программы и проекты в соответствии с международным механизмом обмена и компенсации углеродных кредитов в соответствии с положениями закона и международными договорами, участником которых является Социалистическая Республика Вьетнам; организации и частные лица, имеющие право участвовать в инвестиционной и деловой деятельности в областях углеродных кредитов. Кроме того, в зависимости от ожидаемого размера рынка могут также существовать организации, которым поручена поддержка транзакций.
В соответствии с проектом, Национальный реестр квот на выбросы парниковых газов и углеродных кредитов создается и функционирует под руководством Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды для обслуживания управления, эксплуатации, обновления и использования информации о квотах на выбросы парниковых газов, углеродных кредитах; обработки заимствований, платежей, перевода, компенсации квот на выбросы парниковых газов.
В проекте также указано, что организация торгов на углеродном рынке осуществляется централизованно на углеродной бирже.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды будет возглавлять и координировать работу с соответствующими министерствами, отраслями и ведомствами по организации функционирования внутреннего углеродного рынка, гарантируя, что он не будет развиваться свободно, приводя к потере ресурсов и активов государства, влияя на национальную безопасность и общественный порядок. Задача государственного управления углеродным рынком будет прописана в правовых документах.
В рамках проекта было предложено 5 групп задач и решений для поручения министерствам, отраслям и ведомствам для реализации. Соответственно, 05 групп задач и решений включают в себя группы задач и решений по товарам на углеродном рынке; Группа задач и решений по субъектам участия в углеродном рынке; Группа задач и решений по национальной системе регистрации и торговой площадке по выбросам углерода; Группа задач и решений по организации и функционированию углеродного рынка; Группа задач и решений по повышению осведомленности и укреплению возможностей./