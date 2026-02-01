Углеродные кредиты - новый ресурс для защиты лесов

В рамках Соглашения о выплате за сокращение выбросов (ERPA) для Северо-Центрального региона были выделены сотни миллиардов донгов, что помогает объединить сохранение лесов с поиском устойчивых источников средств к существованию для общин в горных районах.

Обладая более чем 841 тыс. га лесов и уровнем лесистости свыше 61%, Куангчи относится к провинциям с наибольшей площадью лесов и запасами углерода в Северо-Центральном регионе. Помимо экологической и природоохранной ценности, эти леса постепенно превращаются в экономический ресурс благодаря выплатам за сокращение выбросов парниковых газов за счет лесов - новому пути к устойчивому управлению лесами, их охране и развитию.

Будучи одной из пяти провинций, получающих поддержку по линии ERPA в период 2023–2025 годов, Куангчи было выделено из центрального бюджета более 364 млрд донгов (14 млн долларов США), на основе подтвержденных результатов сокращения выбросов и площади охраняемых естественных лесов.

На сегодняшний день более 349 млрд донгов, что эквивалентно свыше 95% плана, уже перечислено владельцам лесов, которым государство поручило управление, включая управления лесного хозяйства, агролесохозяйственные компании, органы власти общин, подразделения вооруженных сил, предприятия, домохозяйства и частные лица.

По словам Чан Куок Туана, директора провинциального Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в настоящее время в Куангчи насчитывается более 596 тыс. га естественных лесов и почти 245 тыс. га лесных плантаций. Эти леса являются ценным зеленым активом на фоне стремления Вьетнама выполнить обязательство по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Традиционно ценность лесов оценивалась главным образом через древесину и лесную продукцию. Механизм ERPA предложил новый подход, признав способность лесов поглощать и накапливать углерод как оплачиваемую экологическую услугу, напрямую связывая обязанности по охране лесов с экономическими выгодами для лесоуправляющих организаций и местных общин.

Доходы по линии ERPA стали важным финансовым дополнением для охраны и развития лесов. По словам Чан Куок Туана, средства направляются на мероприятия по сокращению выбросов, непосредственную охрану естественных лесов, предотвращение вырубки и деградации лесов, лесохозяйственные работы, патрулирование, профилактику и борьбу с лесными пожарами, а также на повышение потенциала в сфере управления лесами.

После трех лет пилотной реализации выплаты по линии ERPA в провинции Куангчи осуществлялись прозрачно и в соответствии с установленными правилами. Доходы от лесных углеродных кредитов способствовали улучшению условий жизни и росту доходов общин, домохозяйств и органов власти на местах, непосредственно участвующих в охране лесов.

По словам представителя ведомства, программа также помогла сохранить стабильные площади естественных лесов, защитить экосистемы и удержать уровень лесистости провинции на отметке 61,47%, тем самым создав основу для устойчивого социально-экономического развития в горных и отдаленных районах.

Согласно региональной оценке результатов сокращения выбросов, Куангчи обеспечила чистое сокращение выбросов более чем на 7,3 млн тонн углерода, из которых 3,4 млн тонн были переданы Всемирному банку, это самый высокий показатель среди участвующих местностей. В целом в рамках программы было передано 10,3 млн тонн углерода, что сформировало финансовые ресурсы на сумму 51,5 млн долларов США.

Недавно Правительство одобрило дополнительную передачу одного миллиона тонн углерода, эквивалентную 5 млн долларов США, для распределения между провинциями Северо-Центрального региона, включая Куангчи. В настоящее время провинция осуществляет выплаты в соответствии с Постановлением № 107/2022/NĐ-CP; объем дополнительного финансирования превышает 37,9 млрд донгов.

Тхай Ван Шон, директор Управления защитных лесов бассейна реки Тхатьхан, отметил, что механизм ERPA делает особый акцент на поддержке источников средств к существованию местного населения. Многие владельцы лесов направляют полученные средства на заключение договоров с общинами, проживающими рядом с лесными массивами, на выполнение работ по охране лесов, что создает рабочие места, повышает доходы и улучшает эффективность защиты лесов на месте.

Несмотря на достигнутые результаты, остаются и трудности. По словам Чан Куок Туана, правовая база для углеродного рынка и лесных углеродных кредитов все еще дорабатывается, а ключевые вопросы, такие как права собственности, механизмы распределения выгод и связь внутренних и международных углеродных рынков пока не получили полного разъяснения.

Кроме того, проекты по лесному углероду требуют надежных систем измерения, отчетности и верификации, соответствующих международным стандартам, тогда как стартовые инвестиционные ресурсы и технический потенциал пока остаются ограниченными.

В дальнейшем провинция сосредоточится на строгой охране существующих лесов, повышении их качества и способности к накоплению углерода, совершенствовании систем мониторинга, а также на поощрении устойчивого лесоуправления и сертификации лесов.

Эффективная реализация ERPA способствует выполнению климатических обязательств Вьетнама и одновременно открывает новое направление для экономики лесного хозяйства, связывая охрану лесов с устойчивым улучшением источников средств к существованию и долгосрочными целями развития.