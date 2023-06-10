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Увольнение бывшего посла Вьетнама в Японии из-за получения взятки
Срок привлечения к дисциплинарной ответственности – с 30 декабря 2022 года (дата оглашения решения Секретариата) о привлечении к дисциплинарной ответственности членов Партии, нарушивших правила.
Ранее, 22 декабря 2022 года, Служба расследований Министерства общественной безопасности вынесла решение о привлечении к уголовной ответственности и заключении под стражу бывшего заместителя министра иностранных дел, бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама в Японии Ву Хонг Нама, для расследования преступления по статье «Получение взятки».
Ву Хонг Нам является одним из обвиняемых по делу «Дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей, незаконное присвоение имущества», произошедшем в Министерстве иностранных дел, Ханое и провинциях и городах.
27 декабря 2022 г. г-н Ву Хонг Нам был привлечен к дисциплинарной ответственности решением Секретариата ЦК КПВ об исключении из Партии на основании деградации политической идеологии, морали и образа жизни, за получение взяток, нарушение принципа демократического централизма, устава Партии и законов государства, нарушение правил о табу для коммунистов и ответственности коммунистов подавать пример.
Нарушение со стороны Ву Хонг Нама повлекло за собой очень серьезные последствия, вызвало отрицательное общественное мнение и недовольство в обществе, негативно сказалось на репутации партийной организации и дипломатического сектора.
Ву Хонг Нам (60 лет), уроженец Намдиня, долгое время работал на дипломатической службе. С 1988 года он занимал множество различных должностей и имеет большой опыт работы в сфере иностранных дел.
В 2014 г. Ву Хонг Нам был назначен заместителем министра иностранных дел, по совместительству председателем Государственного комитета по делам зарубежных вьетнамцев. В августе 2018 г. он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Японии.