Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Увлекательная акварельная коллекция «По маршруту наследия» Вьетнама от художникa Ле Рина

С желанием представить разнообразие красоты вьетнамской культуры, художник Ле Рин организовал выставку «По маршруту наследия», на которой представлено 112 акварельных произведений, изображающих знаковые достопримечательности и уникальную кухню Вьетнама.

Акварельные картинки выполнены в реалистической манере с живыми, изысканными цветами, передающими глубокие впечатления и любовь автора к своей стране. Художник создал эти картины во время путешествий с севера на юг Вьетнама.

Посетители выставки смогут насладиться великолепием горных пейзажей, открыть для себя первозданную красоту вьетнамских побережий, увидеть исторические памятные места, а также познакомиться с кулинарными деликатесами разных регионов страны.

 

Художник Ле Рин отмечает:

 

«Каждое место имеет свою разную архитектуру, пагоды, кулинарию и людей. Я хотел отразить это в своей коллекцией наиболее реалистично. С помощью акварели я стремлюсь передать это как можно живее, чтобы популяризировать вьетнамскую культуру среди отечественных и зарубежных читателей».

 

Молодой художник Ле Рин известен как фуд-иллюстратор, чьи творческие работы несут в себе глубокий отпечаток вьетнамской культуры. Он является автором иллюстрированных книг «Вкусный Вьетнам» (2017), серии «Путешествие по Вьетнаму» (2020 и 2023), а также «Все три региона» (2015).

 

Через выставку «По маршруту наследия» художник надеется вдохновить зрителей на творчество и одновременно сохранить и распространить истории о красоте вьетнамской культуры. Экспозиция будет открыта до 30 мая в Хован, комплексе Ванмиеу - Куоктыжам.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Открытие общенациональной конференции по внедрению и реализации Резолюции 11-го Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва

Открытие общенациональной конференции по внедрению и реализации Резолюции 11-го Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва

Утром 16 апреля в столице Ханое Политбюро и Секретариат ЦК КПВ провели общенациональную конференцию по ознакомлению с содержанием и организации реализации Резолюции 11-го Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) 13-го созыва.
ПОДРОБНЕЕ

Top