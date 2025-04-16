Увлекательная акварельная коллекция «По маршруту наследия» Вьетнама от художникa Ле Рина

Акварельные картинки выполнены в реалистической манере с живыми, изысканными цветами, передающими глубокие впечатления и любовь автора к своей стране. Художник создал эти картины во время путешествий с севера на юг Вьетнама.

Посетители выставки смогут насладиться великолепием горных пейзажей, открыть для себя первозданную красоту вьетнамских побережий, увидеть исторические памятные места, а также познакомиться с кулинарными деликатесами разных регионов страны.

Художник Ле Рин отмечает:

«Каждое место имеет свою разную архитектуру, пагоды, кулинарию и людей. Я хотел отразить это в своей коллекцией наиболее реалистично. С помощью акварели я стремлюсь передать это как можно живее, чтобы популяризировать вьетнамскую культуру среди отечественных и зарубежных читателей».

Молодой художник Ле Рин известен как фуд-иллюстратор, чьи творческие работы несут в себе глубокий отпечаток вьетнамской культуры. Он является автором иллюстрированных книг «Вкусный Вьетнам» (2017), серии «Путешествие по Вьетнаму» (2020 и 2023), а также «Все три региона» (2015).

Через выставку «По маршруту наследия» художник надеется вдохновить зрителей на творчество и одновременно сохранить и распространить истории о красоте вьетнамской культуры. Экспозиция будет открыта до 30 мая в Хован, комплексе Ванмиеу - Куоктыжам.