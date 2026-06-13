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Уверенный старт и мощные прорывы частного сектора экономики Вьетнама

По мнению китайского эксперта, революционный характер документа заключается в переосмыслении роли частного сектора, от дополнительного компонента экономики к одной из её ключевых движущих сил.
  Профессор Тао Итао, директор Китайского центра исследований специальных экономических зон. Фото: ВИА  
Через год после начала реализации Резолюции № 68 о развитии частного сектора экономики её результаты можно охарактеризовать как устойчивое начало и мощный прорыв. По мнению китайского эксперта, революционный характер документа заключается в переосмыслении роли частного сектора, от дополнительного компонента экономики к одной из её ключевых движущих сил.

В интервью корреспондентам Вьетнамского информационного агентства в Китае профессор Тао Итао, директор Китайского центра исследований специальных экономических зон, заявила, что первым достижением стали институциональная реформа и восстановление доверия. Резолюция поддерживает частные предприятия через кредитную политику при поддержке государства, превращая их из получателей льгот в движущую силу внутреннего роста.

По словам Тао Итао, этот сдвиг в стратегическом проектировании политики значительно укрепил доверие как отечественных, так и иностранных инвесторов к стабильности экономической системы Вьетнама.

Она также отметила, что доступ на рынок продолжает либерализоваться, а движение производственных факторов становится более свободным. Принцип, согласно которому все сферы открыты для выхода на рынок, если это прямо не запрещено, начинает действовать и в областях, ранее характеризовавшихся монополией, таких как энергетика и финансы. Невидимые барьеры начинают разрушаться, а конкурентная нейтральность постепенно становится нормой. Формируется тенденция, при которой капитал, технологии и таланты всё активнее направляются в частный сектор.

По мнению учёной, деловая среда улучшилась. Упрощение административных процедур снизило стартовые издержки для частных предприятий, тогда как цифровая экономика и трансграничная электронная коммерция продемонстрировали заметный инновационный потенциал. Кроме того, механизмы защиты прав собственности продолжают укрепляться. Процедуры административного пересмотра и применение правовых мер при разрешении споров о правах собственности с участием предприятий стали более эффективными, что способствует укреплению доверия в деловом сообществе.

Она отметила, что финансовая среда значительно улучшилась. Политические банки переориентировали кредитование на малые и микропредприятия, а расширение рынка растущих предприятий (GEM) и рынков частного капитала помогло смягчить дефицит финансирования.

Тао Итао заявила, что первый год реализации Резолюции № 68 можно охарактеризовать как процесс выигрывания институционального пространства за счёт времени. По её мнению, более глубокое значение этого процесса заключается в том, что он показывает: все экономические реформы в конечном счёте зависят от политических реформ. Если публичная власть не осуществляется в соответствии с законом, а ресурсы не открываются для рынка, эффективность любой резолюции в итоге будет подорвана недостатками на этапе реализации.

Она предложила, чтобы следующим шагом Вьетнама стало не принятие новых резолюций, а сокращение числа исключений, обеспечение универсальности закона и предоставление частному сектору равного институционального статуса с самого начала. Иными словами, все экономические субъекты должны пользоваться справедливым отношением и равными возможностями для развития с момента выхода на рынок.

Профессор подчеркнула, что Вьетнам сейчас находится на критически важном этапе реализации курса, который руководство страны определяет как новую эру национального подъёма. В долгосрочной перспективе развитие частного сектора экономики будет зависеть не только от мер поддержки, но и от стабильной, прозрачной институциональной среды, гарантирующей добросовестную конкуренцию.

В этом контексте публичная власть должна осуществляться в рамках закона, а ресурсы - распределяться прежде всего через рыночные механизмы. Это является необходимым условием повышения эффективности сектора и продвижения развития социалистически ориентированной рыночной экономики Вьетнама, заключила Тао Итао.

ИЖВ/ВИА

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