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Уверенно адаптируются к новым условиям торгово-экономические отношения России и Вьетнама
Владимир Ильичев: Когда мы оцениваем результаты сотрудничества России и Вьетнама в последние годы, важно учитывать контекст, в котором это сотрудничество развивалось. Введение антироссийских санкций негативно отразилось на динамике нашей торговли и инвестиционного сотрудничества. Важно отметить, что санкции начали оказывать отрицательное влияние на российско-вьетнамские экономические связи еще в 2018 году – тогда включение ряда российских компаний в санкционные списки негативно отразилось на реализации некоторых совместных проектов. А в 2022 году мы столкнулись с системными трудностями в сфере логистики и расчетов.
Сейчас могу констатировать уверенную адаптацию к новым условиям и восстановление высокой динамики торгово-экономических отношений России и Вьетнама.
Во-первых, по итогам 2023 года фиксируем рост двусторонней торговли (+8,3% к 2022 году). По итогам 10 месяцев 2024 года – положительная динамика сохранилась (+23,9% к АППГ); растет как экспорт, так и импорт из Вьетнама. По отдельным группам – российские товары лидируют в импорте Вьетнама. Например, Россия на втором месте по поставкам свинины во Вьетнам после Бразилии (по итогам 11 мес. 2024 г. российская свинина составила 29,8% в импорте Вьетнама).
Во-вторых, были запущены новые мультимодальные логистические маршруты между Россией и Вьетнамом, причем на маршрутах регулярно подключаются новые сервисы, а порты Ханоя и Хошимина становятся транспортными хабами для российских компаний для дальнейших поставок в другие страны Юго-Восточной Азии (например, в Малайзию и Таиланд).
В-третьих, растет доля расчетов в национальных валютах. Вьетнамско-Российский совместный банк активно поддерживает нашу двустороннюю торговлю в рублях и донгах . При этом российский и вьетнамский бизнес изучают и запускают новые каналы расчетов – более устойчивые и не подверженные негативному влиянию санкций.
В-четвертых, не могу не отметить стабильное восстановление торговли услугами между нашими странам. По итогам 2024 года турпоток из России во Вьетнам вырос на 84,9%. Российские туристы стабильно выбирают Вьетнам как свое направление для отдыха. При этом после запуска механизма электронной визы в 2023 году также можно отметить уверенный рост турпотока из Вьетнама в Россию. Абсолютные показатели пока невелики, но тренд положительный. Надеемся, что в этом году вьетнамские туристы будут чаще выбирать Россию в качестве направления для путешествий.
В-пятых, во Вьетнаме продолжают эффективную работу совместные и российские компании. Например, СП «Вьетсовпетро» в 2024 году отметило добычу 250-миллионной тонны нефти. Группа ГАЗ в непростой 2022 год приступила к серийной сборке автомобилей во Вьетнаме. В настоящее время автомобили, произведенные на совместном предприятии во Вьетнаме, уже продаются не только внутри страны, но и экспортируются в соседние страны (в Лаос).
Кроме того, в разработке находится большое количество проектов, как во Вьетнаме, так и в России. Например, во Вьетнаме планомерно реализуется проект по строительству Центра ядерных наук и технологий. В трех российских регионах (Московская область, Калужская область, Приморский край) компания TH True Milk ведет работу по строительству молочных комплексов. В активной фазе работы значительное количество проектов в сфере энергетики.
Корреспондент: Что Вы можете сказать о потенциале этого сотрудничества? Какие сферы, отрасли привлекут российских инвесторов? Какие товары следует Вьетнаму экспортировать в Россию?
Владимир Ильичев: Российские компании готовы увеличить поставки фармацевтической продукции, органической косметики и кондитерских изделий во Вьетнам. На ключевых онлайн-площадках Вьетнама (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop и Sendo) уже действуют национальные магазины под брендом «Сделано в России».
Если говорить о мясной продукции, то российский бизнес не только активно поставляет ее на рынок Вьетнама, но и изучает возможности локализации производства, например, по инвестированию в строительство предприятий по переработке мясной продукции, молочных производств.
Мы готовы реализовывать проекты и в сфере промышленной кооперации. В целях повышения стабильности поставок из Вьетнама в Россию готовы сотрудничать с производителями контейнеров во Вьетнаме.
Российские компании готовы содействовать развитию «зеленой» энергетики и «зеленого» транспорта во Вьетнаме. Это включает проекты в области атомной, ветровой и гидроэнергетики, а также, например, развитие речного электротранспорта.
Готовы активизировать наше сотрудничество по цифровому треку. Знаем, что Вьетнам уже добился значительных успехов, например, в развитии электронной торговли, ставит перед собой амбициозные цели по цифровизации системы государственного управления. Россия обладает высокими компетенциями в сфере цифровизации и готова делиться экспертизой и опытом – это спутники, умный и безопасный город, облачные решения, кибербезопасность, искусственный интеллект.
Предлагаем развивать сотрудничество в сфере логистических цифровых сервисов – например, по цифровой навигации. Также готовы делиться технологическими решениями в сфере безбумажной торговли. Присоединение в 2023 году Российской Федерации к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе открывает новые возможности по развитию сотрудничества с Вьетнамом и другими странами АСЕАН в данной сфере.
Кстати, перспективной сферой сотрудничества может стать креативная экономика. Россия поставила цель по повышению доли сектора до 6% ВВП к 2030 году с текущих 3,5%. Мы готовы как делиться опытом и наработками регулирования отрасли, так и предлагать Вьетнаму наши российские креативные продукты. Например, российские анимационные продукты, такие как мультфильмы (в частности, «Коты Эрмитажа», который стал одним из лидеров российского зарубежного кинопроката в 2023 году, при этом основная часть сборов пришлась на Вьетнам), уже пользуются спросом в этой стране.
Если говорить об импорте из Вьетнама, то в России традиционно пользуются спросом вьетнамские фрукты, чай и кофе. Недавно на российском рынке появились такие интересные новые вьетнамские продукты, как сокочай. Мы заинтересованны в импорте электронной продукции и компонентов из Вьетнама, а также к промышленной кооперации в этой сфере.
Корреспондент. Что касается политики и механизмов стимулирования экономического сотрудничества, какие предложения могла бы выдвинуть Россия?
Владимир Ильичев: С 2016 года действует механизм Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Соглашение на начальном этапе своего действия придало импульс торговле России и Вьетнама. Мы используем данный опыт для заключения аналогичных соглашений в регионе, в частности с Индонезией.
Между тем, учитывая, что переходный период либерализации торговли закончится уже в следующем году, его потенциал для взрывного роста товарооборота уже исчерпан.
Именно поэтому на текущем этапе важно вести работу по гармонизации стандартов, регуляторных практик, по снижению нетарифных барьеров в торговле и поддержке совместных проектов.
Министерство экономического развития России выполняет функции секретариата Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а с вьетнамской стороны — вице-премьер Чан Хонг Ха. Заседания проводятся регулярно, и в прошлом году в Москве состоялось юбилейное 25-е заседание комиссии.
И мы видим эффективность системной двусторонней работы в рамках Межправительственной комиссии. Например, она проявляется в открытии доступа на рынок отдельных видов товаров, гармонизации подходов к регулированию отраслей и поддержке совместных проектов. В рамках комиссии создаются новые рабочие группы, например, недавно было принято решение о создании рабочей группы по сотрудничеству в сфере ИКТ, а также обсуждается создание рабочей группы в области здравоохранения. Это, безусловно, удобный канал для реализации совместных инициатив по широкому спектру тем — от торговли и недвижимости до науки и образования.
В рамках системной работы Межправкомиссии согласовали с партнерами Комплексный план по развитию сотрудничества до 2030 года.
План включает конкретные шаги по сотрудничеству в 13 отраслях, и документ планируется к подписанию в ходе предстоящего визита Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина во Вьетнам.
Большое Вам спасибо!