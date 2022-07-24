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Увеличивается спрос кадров для сектора информационных технологий
Согласно отчету об обновлении рынка труда за второй квартал 2022 года компании Adecco Vietnam (компания, специализирующаяся на услугах по расчету заработной платы, подбору персонала и аутсорсингу персонала в составе Adecco Group), опубликованному 8 июля, в некоторых отраслях наблюдается высокий спрос на наем персонала для обслуживания усилия по перезапуску бизнеса после эпидемии COVID-19, и он растет, особенно в сфере информационных технологий, которая нуждается в найме персонала.
По словам г-жи Нгуен Тху Ха, директора Adecco Hanoi, такие тенденции, как цифровая трансформация, большие данные, облачные вычисления и интернет вещей, не только предоставляют ИТ-персоналу разнообразные возможности трудоустройства в различных отраслях вьетнамского бизнеса, но и открывают возможность удаленной работы для компаний и проектов из-за рубежа. Поэтому, несмотря на то, что многие предприятия предлагают привлекательные зарплаты и льготы, по-прежнему сложно набирать высококвалифицированных кандидатов. Кроме того, спрос на рабочую силу на производственных предприятиях, таких как электроника, текстиль и химия, также значительно увеличился в этом году и, вероятно, продолжит расти в ближайшее время.
Объясняя эту необходимость, г-жа Нгуен Тху Ха сказала, что несколько лет назад Вьетнам получил большую выгоду от переноса производственных цепочек из Китая и подписания соглашений о свободной торговле с Европой, Японией, Кореей. В последнее время торговая напряженность между США и Китаем наряду с перебоями в производстве в Китае сделали Вьетнам, наряду с другими странами Юго-Восточной Азии, рассматриваемым в качестве потенциального направления для обрабатывающей промышленности.
Помимо производственных и технологических предприятий, значительный рост также наблюдался в компаниях, работающих в сфере общественного питания и напитков, бытовой электроники и энергетики, финансовых услуг и страхования. По словам г-жи Данг Тхи Тай Хоа, заместителя директора отдела подбора персонала Adecco в Хошимине, волатильность фондового рынка в последние месяцы подтолкнула сотрудников к переходу в более стабильные и перспективные отрасли.
Кроме того, количество специализированных кандидатов недостаточно по сравнению с постоянным спросом на набор. Одно из решений, которое приняли многие компании, состоит в том, чтобы нанимать кандидатов с опытом работы в сфере потребительских услуг, потому что они понимают, что они все еще могут соответствовать требованиям работы после начальных курсов обучения.
Оценивая текущую тенденцию найма, эксперты Adecco Vietnam заявили, что многие компании в настоящее время используют преимущества как онлайн-интервью, так и личных собеседований, чтобы повысить эффективность найма и привлечь квалифицированных кандидатов.
По словам г-жи Данг Тхи Тхай Хоа, для должностей, на которые необходимо набирать большое количество людей, или для должностей среднего уровня первые раунды интервью могут проводиться на онлайн-платформе. Некоторые предприятия также готовят дополнительные оценки кандидатов, чтобы быстро просмотреть большое количество заявок. Наиболее подходящие кандидаты пройдут очное собеседование. С другой стороны, для должностей от высшего руководства и выше компании по-прежнему отдают приоритет личным встречам с самого начала.
Г-жа Ле Нгуен Нгок Тхань, региональный директор Adecco Vietnam, проанализировала: «Нестабильность, вызванная эпидемией COVID-19, и недавняя ситуация с инфляцией заставляют сотрудников быть более осторожными при изучении культуры на рабочем месте, политике заботы о здоровье работников, карьерной возможности, а также возможности повышения заработной платы. Работников больше интересует смешанный модель работы. Применение этой модели осуществимо для сферы услуг и технологий, в то время как для производства и розничной торговли ее будет сложнее внедрить».
По словам г-жи Ле Нгуен Нгок Тхань, в отраслях, сильно пострадавших от эпидемии COVID-19, таких как туризм, рестораны, отели и развлечения, масштабные кампании по набору персонала, деятельность по продвижению бренда работодателя и т. д. могут помочь уменьшить «жажду» в трудовых ресурсах. Однако предприятия этих сфер столкнутся с риском потери ключевых кадров в пользу других предприятий, поскольку после пандемии работники осознают, что отрасли с гибкой и стабильной культурой будут более привлекательными, менее уязвимыми к рыночным изменениям.