Увеличение экспорта официальной сельскохозяйственной продукции по железнодорожным линиям

По данным Главного таможенного управления, с начала 2020 года из-за воздействия эпидемии COVID-19 страны одновременно применяли меры по профилактике эпидемии. Это существенно повлияло на глобальную цепочку поставок, приведя к заторам товаров и высоким тарифам.

В частности, из-за реализации китайским правительством политики «нулевого COVID-19» перевозка товаров, транспортных средств и людей из Вьетнама через северную приграничную зону весьма затруднено. Столкнувшись с вышеизложенной ситуацией, правительство и министерства приложили большие усилия для реализации множества решений, направленных на облегчение торговли и содействие таможенной очистке товаров, особенно сельскохозяйственной продукции. Однако реализованные решения на самом деле не устранили трудности.

С начала лунного Нового года 2022 года количество импортных и экспортных товаров, перевезенных через северные пограничные пункты попуска, постоянно сокращается. Количество товаров, пропускаемых через пограничные пункты попуска, невелико и в этих местах часто происходит перегруженность, несмотря на то, что китайскими населенными пунктами были приняты меры по содействию торговле на пограничных пунктах попуска.

В этом контексте перевозки товаров по железнодорожным линиям считаются лучшим способом, поскольку это бесперебойные перевозки, которые меньше подвержены эпидемиям и приводят к более низким транспортным расходам, чем другие виды транспорта. Поэтому предприятия склонны выбирать форму перевозки импортных и экспортных товаров по международным железным дорогам. Исходя из этого можно увидеть, что тенденция развития экспортных и импортных грузовых перевозок по международным железным дорогам неизбежна. Поэтому Вьетнаму необходимо увеличить экспорт официальной сельскохозяйственной продукции по железнодорожным путям.