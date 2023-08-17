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Увеличение числа полицейских, направляемых в миротворческую миссию ООН
Генерал-майор Дао Суан Лан, начальник постоянного управления MPS по операциям ООН по поддержанию мира, сообщил, что в 2022 году MPS направило четырех сотрудников для участия в операциях ООН по поддержанию мира, в том числе одного в штаб-квартиру ООН и трех в UNMISS.
Все четверо отлично справились с возложенными на них обязанностями, постепенно подтвердили способность, меткость, профессионализм сотрудников Народной общественной безопасности, способствовали популяризации образа Вьетнама среди ООН и международных друзей, отметил он.
12 августа президент государства подписал решение о направлении в UNMISS еще трех офицеров, в результате чего число сотрудников, участвующих в миротворческих операциях ООН, достигло семи.
Помимо отдельных сотрудников, в ближайшее время постоянное представительство предложит направлять в миротворческие операции подразделения, - продолжил Лан.
От имени президента государства заместитель министра MPS генерал-полковник Лыонг Там Куанг вручил трем офицерам решение о направлении на службу.
Он отметил, что дальнейшее развертывание отражает эффективное выполнение MPS международных обязанностей, а также большие усилия руководящего комитета MPS и постоянного офиса по миротворческим операциям ООН и каждого офицера в реализации политики партии, государства, Центрального комитета партии по общественной безопасности и MPS в этой области.
Поздравляя трех новых сотрудников, он сказал, что это большая честь и гордость для каждого из них, а также их большая ответственность перед партией, государством, Центральным комитетом партии общественной безопасности и MPS.
Заместитель министра выразил уверенность в том, что они, опираясь на достижения вьетнамских миротворческих сил, сохраняя чувство ответственности, проявляя смекалку и мудрость, преодолеют трудности и повысят свой потенциал для выполнения поставленных задач, способствуя тем самым популяризации образа Вьетнама как гостеприимной и миролюбивой страны и внося практический вклад в обеспечение регионального и международного мира и безопасности.