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Увеличение числа международных рейсов на Фукуок: возможности и вызовы

Некоторые авиакомпании Республики Корея (РК) планируют запустить прямые авиамаршруты на вьетнамский остров Фукуок, расположенный в южной провинции Киенжанг.
  На острове Фукуок. Фото: VNP  
В конце ноября корейский национальный авиаперевозчик Korean Air запустит маршрут Сеул-Фукуок, чтобы удовлетворить растущий туристический спрос.

Другие маршруты Сеул-Фукуок также будут введены в эксплуатацию авиакомпаниями Jeju Air с 29 октября и Jin Air с 24 декабря.

В настоящее время, по данным провинциального департамента туризма, международные рейсы, связанные с Фукуоком, выполняются из Инчхона (РК) с частотой два раза в день, Гонконга (Китай) - три раза в неделю, Куала-Лумпура (Малайзия) - три раза в неделю и Бангкока (Таиланд) - четыре раза в неделю.

По мнению экспертов, последние месяцы года - самое подходящее время для открытия новых рейсов на Фукуок, поскольку остров вступает в свой самый живописный сезон года. Недавно сайт Booking.com включил остров в пятерку «самых романтичных» осенних направлений во Вьетнаме благодаря идеальной мягкой погоде осенью и зимой.

Директор департамента Буй Куок Тхай рассказал, что провинция Киенжанг предприняла согласованные меры по стимулированию спроса на поездки, включая активизацию рекламных мероприятий и разработку новых туров, которые свяжут её с провинциями и городами внутри и за пределами Вьетнама.

Провинция также активизировала распространение информации о политике освобождения от визового режима для иностранных туристов, посещающих островной город, добавил Буй Куок Тхай.

По словам инсайдеров, открытие международных рейсов поспособствует возрождению туризма на острове Фукуок, но может создать проблемы с привлечением туристов для повторного посещения острова, учитывая тот факт, что на нем отмечается значительное снижение числа внутренних туристов.

Председатель Народного комитета провинции Лам Минь Тхань обратился к департаментам, секторам и местным властям с просьбой приложить усилия для популяризации имиджа Фукуока; разработать программы по привлечению туристов на Фукуок; разнообразить и улучшить качество продукции и услуг.

Город должен сосредоточить ресурсы на решении проблем, связанных с экологией и отходами, заявил он.

ВИА/ИЖВ

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