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НОВОСТИ

Увеличение привлекательности для туристов с помощью специальных мероприятий и фестивалей

Мероприятия и фестивали становятся все более популярной стратегией развития населенных пунктов по всему Вьетнаму, не только способствуя социально-экономическому развитию, но и создавая изюминку для туристической деятельности. По данным Министерства культуры, спорта и туризма, ежегодно по всей стране проходит около 8 000 фестивалей всех типов. В дополнение к традиционным праздникам возникла волна новых фестивалей, использующих местные преимущества, таких как фестивали фруктов, сома, кокосов, цветов и даже даров.

Дао Тхи Тхань Тхуи, заместитель директора городского департамента культуры, спорта и туризма Кантхо, особо отметила "Фестиваль южных народных пирогов" как яркий пример подобных мероприятий. Фестиваль оставляет заметный след, демонстрируя уникальную кулинарную культуру региона.

Он проводится ежегодно по случаю Дня поминовения королей Хунгов и привлекает большие толпы отечественных и иностранных туристов, желающих познакомиться с разнообразными народными пирогами и отведать их.

В этом году фестиваль, запланированный на 17-24 апреля, обещает оживленную атмосферу: более 200 стендов, конкурсы по приготовлению тортов и захватывающие музыкальные выступления.

Народный комитет провинции Донгтхап также объявил о проведении второго фестиваля лотоса в Донгтхапе, который пройдет в городе Каолань 16-19 мая по случаю 134-й годовщины со дня рождения президента Хо Ши Мина.

В рамках мероприятия пройдет музыкальное шоу, посвященное 55-летию завещания президента Хо Ши Мина, семинар по развитию перерабатывающей промышленности, продвижению торговли и дискуссия о повышении ценности цепочки создания стоимости в лотосовой отрасли.

Кроме того, будет представлена первая партия лотоса, экспортированная в Японию, торговая ярмарка "Дельта Меконга - Донгтхап 2024", а также различные экспериментальные мероприятия, выставки, культурные и художественные конкурсы.

ИЖВ/ВИА

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