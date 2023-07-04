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Тюремное заключение для пропагандиста против государства
Для защиты подсудимого Тунга зарегистрировалось 6 адвокатов, однако на суд прибыли только 3.
Согласно обвинительному акту Народной прокуратуры Ханоя, 1 марта 2022 г. Следственное управление Городской милиции получило официальную депешу от Департамента кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступников (Министерство общественной безопасности) о проверке и устранении нарушения в использовании интернет-пространства, связанные с Фан Шон Тунгом.
Установлено, что с 2011 года Фан Шон Тунг создал, управлял и использовал 4 сетевых учетных записи в Интернете, включая три канала Youtube "Vì Việt Nam thịnh vượng" («За процветание Вьетнама»), «Son Tung TV», «Phan Son Tung» и один на Facebook под названием «David Phan». На этих каналах Тунг постил ряд видеоклипов с пропагандистским содержанием, оклеветавшим режим, партийных и государственных руководителей, искажающим политическую, экономическую и социальную ситуацию Вьетнама.
Его видеоклипы собрали более 148 миллионов просмотров и 530.000 подписчиков.
С 5 по 31 августа 2022 года Фан Шон Тунг опубликовал на канале «За процветание Вьетнама» 10 видеоклипов с призывом к созданию незаконной организации под названием «Процветающая вьетнамская партия».
Власти установили, что в процессе управления сетевыми учетными записями Фан Шон Тунг снял и распространил в Интернете 16 видеоклипов с незаконным содержанием, сфабрикованной информацией, провоцирующей психологическую войну информацией, оскорбляющей репутацию организаций, честь и достоинство личности, информацией... Эти видеоролики в основном носят пропагандистский характер против Государства, против Партии, против правительства.
На суде Фан Шон Тунг признал свою вину, признал, что размещенное содержание были сделаны ответчиком, но не признал, что это содержание нарушило закон.