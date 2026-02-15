Тэт 2026: более длинные каникулы - больше возможностей для путешествий вьетнамцев

Booking.com опубликовал подробные данные по поисковым запросам, позволяющие наглядно увидеть намерения путешественников в период девятидневных каникул на Тэт.

Вьетнамские путешественники более тщательно планируют свои поездки

По словам Бранаван Арульджоти, вьетнамские потребители действуют более целенаправленно: одни выбирают более прохладные направления внутри страны, например Далат, другие проявляют растущий интерес к зарубежным поездкам на короткие расстояния, в частности, в Индию и Японию, стремясь максимально эффективно использовать ограниченное время отпуска.

В преддверии Тэта в поисковых запросах в основном фигурировали хорошо известные места для отдыха внутри страны. Одновременно растёт интерес и к близлежащим азиатским направлениям благодаря географической близости и улучшению авиасообщения и транспортной доступности.

Среди внутренних направлений список самых популярных поисковых запросов возглавил Фукуок, поднявшись на три позиции по сравнению с сезоном Тэта 2025 года. В число других наиболее часто запрашиваемых перед праздниками направлений вошли Дананг, Нячанг, г. Хошимин, Далат, Ханой, Вунгтау, Муйне, Хойан и Хюэ.

Помимо традиционных фаворитов значительный ранний интерес привлёк и Кондао, остров, известный спокойными пляжами и идеальной погодой в январе–феврале.

Во Вьетнаме Далат возглавил список поисковых запросов на период Тэта 2026 года, за ним следуют Фукуок и Нячанг. Интерес к Фантьету и Сапе по сравнению с 2025 годом вырос в пять раз, благодаря чему оба направления вошли в топ-10.

Удлинённые каникулы побудили выезжающих за рубеж путешественников выбирать более дальние маршруты. Хотя традиционно популярные направления Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Сингапур и Малайзия, сохраняют устойчивый спрос, заметно наметился поворот в сторону более продолжительных поездок.

Япония выделилась как одно из ведущих международных направлений на Тэт 2026. Токио занял второе место по общему объёму поисковых запросов, при этом Осака, Нагоя и Фукуока также привлекли значительное внимание.

После Тэта набирает обороты спрос на более «впечатленческие» поездки

Для многих дни после Тэта становятся более спокойным временем для насыщенных, «погружающих» путешествий. По мере того как праздничный ажиотаж стихает, интерес смещается к культурным и духовным маршрутам, а также к более дальним поездкам.

Внутри страны по объёму поисковых запросов после Тэта лидировали Дананг, Фукуок и г. Хошимин. Сезонные культурные мероприятия и фестивали усилили интерес к направлениям, богатым традициями, таким как Нячанг, Далат, Ханой и Вунгтау.

Примечательно, что община Тьенсуан, где проходит фестиваль пагоды Тайфыонг, продемонстрировала заметный рост поискового интереса, что свидетельствует о высокой популярности традиционных фестивалей в начале года.

За рубежом привычные города, Бангкок, Токио, Куала-Лумпур и Сингапур,оставались в числе главных вариантов при планировании поездок на первые дни после Тэта. Вместе с тем растущий интерес к таким направлениям, как Осака, Париж, Чиангмай и Сидней, свидетельствует о расширяющихся предпочтениях вьетнамских путешественников, в пользу культурно насыщенных впечатлений и более разнообразной географии.