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Тэт для пациентов больниц
Ожидается, что около 800 детей-пациентов будут находиться в больнице на лечении в течение всего праздника Тэт. Поэтому больница провела для детей и их семей множество мероприятий, чтобы отпраздновать Новый год по лунному календарю, добавил Чыонг Хыу Хань.
Между тем, начиная с 6 февраля, детская больница № 2 подготавливает транспортные средства для отправки многих детей-пациентов обратно в их дома, где они смогут встретить традиционный Тэт.
В южно-центральной провинции Кханьхоа с 27 по 29 число последнего лунного месяца Главная больница провинции предложила пациентам и их родственникам бесплатный транспорт для поездки домой на Тэт. Пациентам также вручили подарки и конверты с счастливыми деньгами.
Ранее, 5 февраля, больница организовала ярмарку под названием «ноль донгов» для около 270 пациентов, находящихся в тяжелом положении, с товарами на общую сумму 270 миллионов донгов (11.076 долларов США).
Главная больница южно-центральной провинции Фуйен 6 февраля провела акцию «ноль донгов», подарив 1500 подарков, включая предметы первой необходимости, прохладительные напитки, молоко, баньчынг (квадратный пирог с клейким рисом) и деньги более чем 500 малоимущим пациентам