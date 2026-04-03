Тэйнинь решительно устраняет препятствия и ускоряет реализацию Резолюции № 57

Заседание руководящего комитета провинции Тэйнинь по реализации Резолюции № 57-NQ/TW. (Фото: ВИА)

2 апреля секретарь провинциального партийного комитета Тэйнинь Нгуен Ван Кует провёл заседание руководящего комитета провинции по реализации Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Заседание было сосредоточено на оценке результатов реализации, выявлении существующих ограничений, а также выработке ключевых решений для достижения значительных сдвигов в ближайшее время.



Согласно докладу Народного комитета провинции, уже с начала 2026 года работа по консультированию и институционализации была своевременно развернута. На основе указаний Центральных органов Народный комитет провинции представил на утверждение Постоянному бюро провинциального комитета партии План № 35-KH/TU от 12 февраля 2026 года, включающий 62 показателя и 150 задач, что стало основой для чёткого распределения ответственности между ведомствами, отраслями и местными органами.



В сфере науки, технологий и инноваций провинция определила шесть крупных задач, включая развитие цифровой экономики, рынка углеродных кредитов, экосистемы Halal, возобновляемой энергетики, поддержку инновационной деятельности предприятий и применение искусственного интеллекта и больших данных. Провинциальный центр инноваций был введён в эксплуатацию; также были инициированы соревнования и конкурсы в области робототехники и инновационного предпринимательства, что способствует распространению духа творчества в обществе.



В области цифровой трансформации инфраструктура продолжает активно развиваться: сеть 5G охватывает 100% общин и кварталов; доля домохозяйств с доступом к оптоволоконному интернету достигла 96,25%. Провинция ускоряет завершение создания платформ и баз данных, ориентируясь на принципы точности, полноты, чистоты, актуальности, единства и совместного использования. Оцифровка архивных документов на уровне районов активно реализуется и, как ожидается, будет завершена в 2026 году.



Цифровое управление и государственные услуги демонстрируют положительную динамику. Общие системы функционируют стабильно, эффективно поддерживая управленческую деятельность и обслуживание населения и бизнеса. Провинция внедряет пилотные модели проактивных административных услуг и продолжает продвигать административную реформу, сочетая её с подготовкой высококачественных трудовых ресурсов.



В развитии цифровой экономики и цифрового общества эффективно применяются такие технологические решения, как блокчейн, QR-коды в сельском хозяйстве и электронные счета-фактуры. Цифровые сервисы для граждан, использование национальной базы данных о населении и электронная идентификация также дают положительные результаты.



Однако провинция всё ещё сталкивается с рядом проблем: роль руководителей некоторых подразделений реализуется не в полной мере. Имеется нехватка кадров в сфере информационных технологий, особенно на общинном уровне, где доля специалистов с профильным образованием составляет лишь 45,8%.

По состоянию на конец марта 2026 года 9 общинных единиц всё ещё не завершили утверждение штатных позиций. Кроме того, в ряде проектов наблюдаются задержки в реализации инвестиционных процедур, что влияет на распределение и освоение государственных инвестиционных средств и напрямую сказывается на достижении целей Резолюции.



Выступая с руководящими указаниями, секретарь провинциального партийного комитета Тэйнинь Нгуен Ван Кует потребовал повысить уровень осознания задач, усилить роль руководителей, а также оперативно устранить барьеры, связанные с финансовыми ресурсами и инвестиционными процедурами. Принцип выделения не менее 3% бюджета на науку и технологии должен строго соблюдаться; все проекты должны завершить необходимые процедуры до 15 апреля 2026 года.



Особо подчёркнута ключевая роль человеческих ресурсов. Народный комитет провинции должен завершить утверждение штатных позиций до 30 апреля 2026 года, а также разработать механизмы привлечения высококвалифицированных кадров. «Без кадров невозможно реализовать цифровую трансформацию и инновации», — подчеркнул секретарь провинциального комитета партии Тэйнинь.



Во II квартале 2026 года Народный комитет провинции сосредоточится на совершенствовании институциональной базы, активном продвижении цифровой трансформации и ускорении освоения государственных инвестиционных средств.