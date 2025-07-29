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Тэйнинь добивается прорыва в развитии туризма
На туристическом комплексе горы Баден гости могут насладиться традиционной южновьетнамской музыкой донка тайн ту во время праздников, окунуться в атмосферу зажигательных танцев чхайдам и прикоснуться к яркой народной культуре региона. Эти культурные ценности воссоздаются в рамках туров с живыми выступлениями, создавая яркие впечатления, привлекая туристов и способствуя продвижению образа Тэйниня на международной арене.
Провинция также запустила рекламную кампанию по продвижению историко-культурных памятников, в частности национального нематериального наследия — барабанного танца чхайдам, с помощью влиятельных международных медийных каналов, таких как журнал Heritage и рекламный ролик «Летайте безопасно с Vietnam Airlines».
Сочетание сохранения историко-культурных ценностей с развитием природных красот помогает Тэйниню привлекать всё большее количество туристов, способствуя устойчивому развитию туризма. В праздничные дни 30 апреля – 1 мая провинция приняла около 138 100 туристов, что на 25,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Провинция активно развивает модели общественного туризма, сочетая сохранение культурного и исторического наследия с популяризацией природных достопримечательностей, при активном участии местного населения.
В дополнение к традиционным туристическим турам, Тэйнинь развивает продукцию сельского туризма. В провинции были созданы такие туристические точки, как кооператив по выращиванию саусепа Минь Чунг, дынная ферма Баден, чайная мастерская Тям Лан, а также предприятие по производству чая Хоан Нгок 7 Нга. Эти места помогают обогатить впечатления туристов, одновременно создавая рабочие места, улучшая уровень жизни местных жителей и способствуя продвижению местных фирменных продуктов.
Появление фирменного стиля «Зелёный Тэйнинь» сыграло важную роль в позиционировании провинции как привлекательного, гостеприимного и легко узнаваемого туристического направления.