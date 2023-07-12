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Тэйниньский лесничий принимает и спасает многих редких и ценных лесных животных
Винь также сказал, что лесничий только что обнаружил случай незаконной перевозки 1 особи королевской тигровой змеи (которая является лесным животным в списке находящихся под угрозой исчезновения, ценных и редких видов, нуждающихся в охране в первую очередь) вопреки закону. Дело возбуждено по уголовному делу и расследуется Милицией провинции Тэйнинь.
Ранее, утром 4 июля, мобильная команда лесников и Группа по предупреждению и тушению лесных пожаров получили информацию о нападении свирепой обезьяны на людей в районе города Хоатхань. Лесники с помощью анестезирующего пистолета успешно поймали самца обезьяны весом 14 кг.
По данным департамента охраны лесов провинции Тайнинь, с начала 2023 года по настоящее время подразделения этого департамента получили, вырастили и спасли в общей сложности 43 особи лесных животных, принадлежащих к 15 видам. Из которых 4 особи лесных животных находятся в списке исчезающих, ценных и редких видов, приоритетных для охраны, 38 особей (с 12-ю видами лесных животных) в списке исчезающих, ценных и редких видов групп IB, IIB...
Кроме того, Департамент охраны лесов провинции Тэйнинь также получил 1 особь индийского павлина в списке обычных диких животных и поймал 11 свирепых обезьян, часто забегающих в жилые районы и нападающих на людей. Мобильные лесники и бригады по предупреждению и тушению лесных пожаров согласовали с соответствующими силами организацию патрулирования, уделяя особое внимание проверке участков с признаками незаконной торговли и перевозки диких животных, выявлению и наказанию административных правонарушений, изъятию и выпуску в лес 421 дикого животного.