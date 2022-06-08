Тью Нгок Ань был уволен с должности председателя Народного комитета Ханоя

Тью Нгок Ань. Фото: ВИА В соответствии с заключением ЦК КПВ о проведении увольнения г-на Тью Нгока Аня, бывшего члена ЦК Партии, бывшего заместителя секретаря горкома партии, председателя Городского народного комитета Ханоя на срок полномочий 2021-2026 гг., бывшего министра науки и технологий на срок 2016-2021 гг., 100% присутствующих городских народных депутатов проголосовали за отстранение Тью Нгок Аня от должности председателя Народного комитета Ханоя. Затем 100% присутствующих депутатов проголосовали за прекращение полномочия городского депутата Тью Нгок Аня, который допустил нарушения положений Партии и законов, не соответствовал стандартам депутатов Народного совета

Ранее, 6 июня, в здании ЦК КПВ, ЦК Партии 13-го созыва провел внеочередное заседание для рассмотрения мер дисциплинарного взыскания в отношении Тью Нгок Аня.

ЦК Партии принял решение об исключении Тью Нгок Аня из Партии.

На 13-м заседании инспекционный Отдел ЦК КПВ пришел к выводу, что партийный комитет парторганизации, руководство Министерства науки и техники проявили безответственность в руководстве и управлении, в инспекционной работе, что привело к нарушениям отдельными руководителями положений Партии и государственных законов при утверждении, назначении организации-исполнителя, заключении договоров, оценке, передаче, управлении, проверке, контроле, выплате и расчете средств на выполнение научно-исследовательского проекта по разработке тест-систем на COVID-19 Военно-медицинской академии, в награждении академии, акционерного общества Viet A Technology и некоторых лиц.

Тью Нгок Ань и ряд руководителей и работников Министерства науки и технологий, Министерства здравоохранения несут ответственность за нарушения и недосмотры в реализации вышесказанного научно-исследовательского проекта, что повлекло за собой тяжкие последствия, причинило материальные ущербы государству, вызвало возмущение в обществе, посягало на авторитет партийной организации и Министерства науки и техники, в той мере, в которой они должны быть рассмотрены и наказаны.



