Тьенжанг ожидает увеличения экспорта на 16%

Провинция Тьенжанг в дельте Меконга планирует в этом году иметь экспортный оборот товаров в размере 3,6 млрд. долл. США, что намного больше, чем в 2021 году, и превышает план на 2022 год на 7,46%.

По словам исполняющего обязанности директора департамента промышленности и торговли Тьенжанга Данг Ван Туана, благодаря разумным управленческим решениям, активной поддержке предприятий-экспортеров в увязке спроса и предложения и расширении рынков, экспортный оборот провинции продолжает стабильно расти.

Туан сказал, что за первые 9 месяцев 2022 года экспортный оборот товаров провинции достиг около 3 млрд. долл. США, увеличившись более чем на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 89,6% от целевого показателя на весь год; при этом только на долю предприятий с иностранными инвестициями приходилось 82,1% всего экспортного оборота местности.

По словам Туана, Тьенжанг стремится к тому, чтобы экспортный оборот товаров за весь 2022 год достиг 3,6 млрд. долл. США, что на 15,9% больше, чем в 2021 году, и превышает 7,46% от плана на 2022 год.

По его словам, провинция продолжает содействовать реализации стратегии импорта и экспорта товаров на период 2011-2020 гг. и ориентации на 2030 год.

В то же время Туан заявил, что усилит программы продвижения, распространение информации о соглашениях о свободной торговле (ССТ) для поддержки предприятий, особенно малых и средних предприятий, в эксплуатации и использовании льгот, соблюдении стандартов и правил в отношении торговых барьеров для помощи предприятиям активно разрабатывать производственные планы, экспортировать и расширять рынки сбыта, находить подходящих партнеров.

В частности, провинция призвала предприятия рассмотреть и выбрать альтернативные рынки, которые могут быть дополнены, когда экспортный оборот на китайский рынок сокращается из-за пандемии COVID-19 или других объективных причин.

Кроме того, его отдел будет обновлять ситуацию с экспортом товаров на пограничных пунктах пропуска в Китай, таких как Куангнинь, Лангшон, Каобанг и Хажанг, чтобы поддержать экспортеров в мерах по усилению управления для предотвращения эпидемий.

Департамент также сотрудничал с провинциальным Департаментом сельского хозяйства и развития сельских районов, чтобы помочь фермерам, кооперативам и предприятиям понять положения о технических барьерах для реорганизации сельскохозяйственного производства в соответствии с критериями VietGAP и GlobalGAP для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на рынке и расширения экспортных рынков основных товаров.

Он добавил, что экспорт по-прежнему будет основной движущей силой роста провинции Тьенжанг, в которой основная сельскохозяйственная продукция по-прежнему составляет большую долю и будет играть важную роль в структуре экспорта в ближайшее время.

Провинция стремится расширить экспортный рынок сельскохозяйственной продукции, полностью используя сравнительные и конкурентные преимущества, обеспечивая высокие цели роста, способствуя быстрому и устойчивому экономическому росту, когда провинция вернется к новой нормальной жизни, гибко адаптируя и эффективно контролируя эпидемии для восстановления и социально-экономического развития, стабилизации жизни людей в 2022 и последующие годы.

В частности, при расширении экспортных рынков провинция сосредоточится на экспортных рынках свежей и переработанной сельскохозяйственной продукции.

Чтобы обеспечить устойчивый рост экспорта, Тьенжанг продолжала внедрять инновации в области поощрения инвестиций и полной инфраструктуры для обслуживания предприятий как внутри, так и за пределами промышленных зон и кластеров.

Туан считает важным привлечение инвестиций в сочетании с эффективным применением преференциальных механизмов и политики для привлечения инвестиций, мобилизации всех капитальных ресурсов, поддержки предприятий в инвестировании в бизнес, создания и соединения сырьевых площадей, подготовки рабочей силы и продвижения на рынок для потребления и экспорта продукции.

С 2015 по 2020 год темпы роста местного экспорта достигли 17,14% в год.

Только за первые 9 месяцев 2022 года в провинции было привлечено еще 13 инвестиционных проектов с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом более 4,163 трлн. донгов, вновь создано 676 предприятий и 5.300 предприятий домашнего хозяйства.

Недавно провинциальный Народный комитет также провел конференцию, чтобы представить 59 приоритетных проектов, пригласив инвестиции от отечественных и иностранных предприятий с общим инвестиционным капиталом почти 23 трлн. донгов.