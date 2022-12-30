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Тысячам обездоленных рабочих в Биньзыонге помогут с возвращением домой на Тэт
Программа направлена на предоставление 5.000 билетов на поезд туда и обратно на общую сумму более 20 млрд. донгов (более 846.200 долл. США) для членов профсоюзов и сотрудников.
Профсоюзы на всех уровнях также пожертвуют 2.700 билетов на автобусы для рабочих, чтобы они могли вернуться домой, чтобы отпраздновать Тэт.
Профсоюзные организации в индустриальных парках Биньзыонга приняли участие в реализации ряда мероприятий по поддержке рабочих в рамках подготовки к Тэт.
Конфедерация труда города Зиан подарила 320 билетов на поезд и 100 билетов на автобус, а также 5.670 подарочных наборов на сумму от 500.000 донгов до 1 млн. донгов работникам, находящимся в неблагоприятном положении или страдающим от серьезных заболеваний, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в городе.
27 декабря секретарь провинциального комитета партии Нгуен Ван Лой и представители Всеобщей конфедерации труда Вьетнама посетили и вручили 141 подарочный набор Тэт работникам, живущим в крайне трудных условиях, и сиротам из-за COVID-19 в Тхуанан и Тхузаумот.