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НОВОСТИ

Тысячам обездоленных рабочих в Биньзыонге помогут с возвращением домой на Тэт

Конфедерация труда южной провинции Биньзыонг 28 декабря объявила, что она координирует свои действия с профсоюзами всех уровней и соответствующими учреждениями для реализации программы предоставления билетов работникам, живущим в неблагоприятных условиях Конфедерация труда южной провинции Биньзыонг 28 декабря объявила, что она координирует свои действия с профсоюзами всех уровней и соответствующими учреждениями для реализации программы предоставления билетов работникам, живущим в неблагоприятных условиях, чтобы они могли вернуться домой на праздники Лунного Нового года (Тэт) 2023 года.

Программа направлена на предоставление 5.000 билетов на поезд туда и обратно на общую сумму более 20 млрд. донгов (более 846.200 долл. США) для членов профсоюзов и сотрудников.

Профсоюзы на всех уровнях также пожертвуют 2.700 билетов на автобусы для рабочих, чтобы они могли вернуться домой, чтобы отпраздновать Тэт.

Профсоюзные организации в индустриальных парках Биньзыонга приняли участие в реализации ряда мероприятий по поддержке рабочих в рамках подготовки к Тэт.

Конфедерация труда города Зиан подарила 320 билетов на поезд и 100 билетов на автобус, а также 5.670 подарочных наборов на сумму от 500.000 донгов до 1 млн. донгов работникам, находящимся в неблагоприятном положении или страдающим от серьезных заболеваний, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в городе.

27 декабря секретарь провинциального комитета партии Нгуен Ван Лой и представители Всеобщей конфедерации труда Вьетнама посетили и вручили 141 подарочный набор Тэт работникам, живущим в крайне трудных условиях, и сиротам из-за COVID-19 в Тхуанан и Тхузаумот.

ВИА/ИЖВ

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