Тыл северного региона в Великой победе весной 1975 года

Во время войны сопротивления американской агрессии за спасение страны (1954-1975 гг.), Северный Вьетнам играл роль основного тыла страны, обеспечивая всестороннюю поддержку в политической, военной, экономической и моральной сферах для фронта на юге. Фото: ВИА.