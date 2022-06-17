Тхыатхьен-Хюэ расширяет сотрудничество с лаосскими населенными пунктами

Губернатор провинции Секонг Леклай Сивилай (справа) выступает на рабочем совещании с представителями Народного комитета провинции Тхыатхиен-Хюэ в начале июня. Фото: ВИА

Сотрудничество и обмен в различных областях между центральной провинцией Тхыатхьен-Хюэ и лаосскими провинциями Секонг и Салаван постепенно восстанавливаются после пандемии COVID-19, способствуя дальнейшему укреплению особых дружеских отношений между Вьетнамом и Лаосом.

По словам директора Департамента иностранных дел провинции Тхыатхьен-Хюэ Чан Конг Фу, Тхыатхьен-Хюэ и две провинции Лаоса добились значительного сотрудничества в области здравоохранения и образования-обучения.

С 2002 года Тхыатхьен-Хюэ обучила около 1.250 лаосских студентов из провинций Аттапеу, Чампасак, Кхаммун, Саваннакхет, Секонг и Вьентьян, в том числе более 150 из Секонга, вьетнамскому языку и многим специальностям на уровне университетов и колледжей.

За последние два года власти Тхыатхьен-Хюэ также приняли более 500 лаосских студентов в учебные заведения провинции.

Фу сказал, что в 2022 году Тхыатхьен-Хюэ начала координировать свои действия с двумя лаосскими населенными пунктами для организации учебных курсов для рядовых чиновников по государственному управлению.

Центральная больница Хюэ также помогла подготовить медицинских работников и врачей для Салавана и Секонга, а также предоставила услуги по медицинскому обследованию и лечению жителей лаосских населенных пунктов.

Во время рабочего визита в Тхыатхиен-Хюэ в начале июня губернатор провинции Секонг Леклай Сивилай выразил пожелание, чтобы Секонг и Тхыатхиен-Хюэ укрепляли сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, приграничной торговли, развития инфраструктуры и энергетики.

По сообщению Департамента иностранных дел Тхыатхьен-Хюэ, в связи с объявленным в 2022 году Годом солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом высокопоставленная делегация Тхыатхьен-Хюэ посетит центральную и южную провинции Лаоса и подпишет соглашения о сотрудничестве с провинциями Салаван, Секонг, Саваннакхет и Чампасак.

Имея более 80 км границы с провинциями Салаван и Секонг, пограничные силы Тхыатхьен-Хюэ тесно координируют свои действия с аналогичными силами в лаосских населенных пунктах в обмене информацией, обеспечении безопасности и порядка и борьбе с преступностью вдоль границы.

По словам полковника Нгуен Суан Хоа, командующего пограничной службой Тхыатхьен-Хюэ, за последние пять лет пограничные силы Тхыатхьен-Хюэ координировали свои действия с пограничными командами в лаосских населенных пунктах для организации десятков двусторонних патрулей и поддерживать хорошие отношения, способствуя дальнейшему укреплению солидарности между офицерами, солдатами, местными властями и народами двух стран.

Командование пограничной службы Тхыатхьен-Хюэ также оказывало материальную поддержку и помощь медикаментами пограничникам и жителям Лаоса, когда они сталкивались с трудностями из-за пандемии COVID-19 и стихийных бедствий.



