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Тхыатхиен -Хюэ: Более 1000 человек принимают участие в 9-м Международном дне йоги

Более 1000 человек приняли участие в массовом представлении йоги в центральной провинции Тхыатхиен -Хюэ 2 июля в честь 9-го Международного дня йоги. Более 1000 человек приняли участие в массовом представлении йоги в центральной провинции Тхыатхиен -Хюэ 2 июля в честь 9-го Международного дня йоги.

Мероприятие, крупнейшее в своем роде в провинции на сегодняшний день, было совместно проведено на площади Нго Мон в бывшем имперском городе Хюэ посольством Индии во Вьетнаме и страховой корпорацией Bao Viet.

Моника Шарма, директор Культурного центра Свами Вивекананды при посольстве Индии, подчеркнула, что йога способствует созданию гармонии между телом, разумом и духом, а также общему благополучию.

Фан Тхань Хай, директор провинциального департамента культуры и спорта, сказал, что это не только спортивное мероприятие, но и цель - распространить дух счастливой, здоровой и позитивной жизни, тем самым сделав жизнь людей более яркой.

В будущем департамент будет продолжать сотрудничать с посольством и соответствующими сторонами для дальнейшего содействия развитию движения йоги.

По этому случаю страховая корпорация Bao Viet подарила 40 велосипедов прилежным студентам в этом районе, чтобы поощрить их продолжать свои усилия по преодолению трудных обстоятельств и стремлению к светлому будущему.

ИЖВ/ВИА

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