Тханьхоа играет активную роль в формировании проектов документов XIV съезда Партии

В беседе с прессой Нгуен Хонг Фонг отметил, что сразу после обнародования Центральным комитетом Партии проектов документов постоянный бюро провинциального партийного комитета оперативно поручил провести их углублённое изучение и рассмотрение, одновременно организовав широкие консультации с участием партийных комитетов, организаций, ведомств, подразделений и местных органов.

Обсуждения проходили в демократичном и научном духе, в тесной увязке с практическими потребностями развития как провинции, так и страны, что позволило эффективно задействовать коллективную мудрость и высокий уровень ответственности кадров и членов партии.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравляет провинциальный партийный комитет Тханьхоа по итогам срока 2020–2025 годов (Фото: ВИА)

Представленные отзывы напрямую опирались на практический опыт руководства, управления и реализации резолюций на всех уровнях в ходе предыдущего срока. Провинция проактивно обобщила успешные модели и передовой опыт, при этом откровенно обозначив трудности, ограничения и новые вызовы, возникавшие в процессе развития, и выдвинула конкретные рекомендации для Центрального комитета Партии по совершенствованию политики и стратегических ориентиров с целью их более точного соответствия реальным условиям на местах.



На съезде делегация партийной организации провинции Тханьхоа будет состоять из 36 делегатов, представляющих 240 тысяч местных членов партии и широкие слои населения. Нгуен Хонг Фонг выразил уверенность в том, что съезд пройдёт успешно и откроет для страны новую эпоху, посвящённую построению процветающего, сильного, цивилизованного и счастливого государства.В целях содействия общему успеху съезда делегация будет придерживаться духа единства, проявлять высокую ответственность и строго соблюдать программу, правила и процедуры съезда.

Она в полной мере задействует свои возможности и коллективную мудрость для донесения голоса, чаяний и решимости провинциального партийного комитета и народа при обсуждении и принятии решений по вопросам, имеющим ключевое значение для партии и страны, отметил он.

Особый акцент будет сделан на внесении предложений по документам съезда, прежде всего по вопросам совершенствования институциональной основы развития, обновления модели роста, содействия экономическому развитию в сочетании с социальным прогрессом и социальной справедливостью, формирования вьетнамской культуры и человека, укрепления национальной обороны и безопасности, внешних связей, а также строительства чистой и сильной партии и политической системы.

Международный порт Нгишон в провинции Тханьхоа (Фото: ВИА)

Проявляя высочайшую ответственность, Нгуен Хонг Фонг пообещал сразу после завершения съезда тщательно изучить его решения, широко их распространить и строго следовать им, оперативно переводя их в конкретные программы действий, резолюции и планы, адаптированные к местным условиям, тем самым вместе со всей страной обеспечив полную реализацию Резолюции.

Оценивая итоги срока 2020–2025 годов, Нгуен Хонг Фонг отметил, что Тханьхоа добилась среднегодовых темпов роста валового регионального продукта (ВРП) на уровне 10,24%, при этом в 2025 году объём экономики провинции увеличился почти в 1,9 раза по сравнению с 2020 годом. Инвестиции в инфраструктуру сместились в сторону более комплексного и современного подхода, а деловая среда продолжала последовательно улучшаться.