НОВОСТИ
Турне премьер-министра по Европе прошло весьма успешно
В интервью, предоставленном прессе, министр Шон сказал, что турне с 9 по 15 декабря проходило на фоне процветания отношений между Вьетнамом и тремя европейскими странами. Это был первый визит в Люксембург высокопоставленного руководителя Вьетнама за 20 лет и первый обмен делегациями высокого уровня с Нидерландами за три года.
Во время визитов премьер-министра Вьетнама Люксембург, Нидерланды и Бельгия, которые установили всеобъемлющие партнерские отношения и стратегические партнерства в области изменения климата и устойчивого сельского хозяйства с Вьетнамом, продемонстрировали важность, которую они придают позиции и роли государства Юго-Восточной Азии, наряду с их решимостью всесторонне активизировать сотрудничество.
Во время поездки премьер-министр Тьинь встретился с большинством высокопоставленных руководителей правительств, парламентов и королевских семей трех стран, которые высоко оценили социально-экономические достижения Вьетнама и растущий авторитет в мире.
По словам министра Шона, они подтвердили желание сотрудничать с Вьетнамом в продвижении связей сотрудничества все более предметным и эффективным образом, устойчивом развитии экономики после пандемии, эффективном решении международных вызовов и реагировании на глобальные вызовы.
Он отметил, что в каждой из трех европейских стран премьер-министр Тьинь председательствовал на бизнес-форумах и встречался с руководителями регионов и крупных предприятий. Было подписано до 30 соглашений о сотрудничестве между министерствами, секторами, научно-исследовательскими институтами и предприятиями Вьетнама и трех стран.
Вьетнам и три европейские страны договорились тесно сотрудничать и поддерживать друг друга на международных форумах и организациях, таких как Рамочная программа сотрудничества АСЕАН-ЕС, Азиатско-Европейское совещание (ASEM) и Организация Объединенных Наций, особенно когда Вьетнам, Люксембург, Нидерланды и Бельгия являются членами Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, с тем чтобы способствовать региональному и глобальному миру, безопасности, сотрудничеству и устойчивому развитию.
Что касается проблемы Восточного моря, лидеры трех европейских стран подтвердили свою поддержку поддержанию безопасности и свободы судоходства и авиации в регионе; урегулированию споров мирными средствами на основе международного права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС); и переговоры о справедливом, существенном и эффективном кодексе поведения (COC) в Восточном море между АСЕАН и Китаем, продолжил чиновник.
Люксембург, Нидерланды и Бельгия также обязались оказать Вьетнаму помощь в области финансов, технологий, подготовки кадров и совершенствования регулирования, чтобы ускорить сокращение выбросов парниковых газов, энергетический переход и устойчивое развитие.
Министр Шон добавил, что официальные визиты премьер-министра Тьиня в три европейские страны принесли всесторонние успехи и стали важными вехами в отношениях Вьетнама с этими странами.
Что касается юбилейного саммита, посвященного 45-й годовщине отношений АСЕАН-ЕС, он отметил, что лидеры АСЕАН впервые встретились со всеми лидерами стран-членов ЕС, что продемонстрировало, что обе стороны высоко ценят и твердо привержены укреплению своего партнерства. Это также стало хорошей возможностью для лидеров двух сторон определить важные направления для более тесного развития связей АСЕАН-ЕС в будущем.
Выдающимся результатом стало то, что саммит опубликовал совместное заявление, в котором подчеркивалось, что АСЕАН и ЕС придают большое значение роли и положению друг друга; обязуются и далее укреплять свое стратегическое партнерство на основе международного права, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества; что укрепит сотрудничество в области экономики, торговли, стабилизации цепочки поставок, безопасности на море, подключения, наращивания потенциала здравоохранения, цифровой трансформации, борьбы со стихийными бедствиями, охраны окружающей среды, реагирования на изменение климата, энергетического перехода, а также «зеленого» и устойчивого развития.
Обе стороны также договорились укреплять многостороннее сотрудничество, разделять общие ценности и интересы, продвигать международное право и решать региональные и глобальные проблемы.
Они подчеркнули важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море, а также урегулирования споров мирными средствами. Шон отметил, что они призвали к полному осуществлению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и созданию эффективного и предметного COC, который соответствует международному праву, включая ЮНКЛОС 1982 года.
На саммите вьетнамская делегация во главе с премьер-министром Тьинем инициативно и активно внесла важный и ответственный вклад в успех мероприятия с точки зрения подготовки к саммиту, дискуссий и составления документов, добавил чиновник.