НОВОСТИ
Турне президента государства, как ожидается, установит новые рамки в отношениях с африканскими странами
Поездка отразила высокие позиции внешней политики Вьетнама в новую эпоху, направленной не только на развитие связей с ключевыми региональными партнерами, такими как Египет и Ангола, но и на передачу стратегического послания о приверженности Вьетнама углублению отношений с африканскими странами в целом.
В ходе визитов обе принимающие страны оказывали теплые, уважительные и сердечные приемы президенту Лыонг Кыонгу, его супруге и вьетнамской делегации, что свидетельствует об их высоком уважении к отношениям с Вьетнамом. На встречах принимающие стороны выразили свои особые чувства к покойному президенту Хо Ши Мину, свое восхищение историей борьбы Вьетнама за национальную независимость и свое мнение о Вьетнаме как об источнике вдохновения и успешной модели развития для развивающихся стран, включая Египет и Анголу.
В обеих странах президент государства Вьетнама провел насыщенную и продуктивную программу, включая важные переговоры с президентом Абдель Фаттахом Ас-Сиси и президентом Жуаном Мануэлем Гонсалвешем Лоренсу, а также встречи с другими высокопоставленными руководителями. Он также присутствовал на церемонии, посвященной 50–летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Анголой.
Примечательно, что он впервые совершил официальный визит в Лигу арабских государств, выступив с ключевыми политическими речами как в Лиге, так и на специальном пленарном заседании Национальной ассамблеи Анголы.
В этих выступлениях подчеркивалось твердое желание Вьетнама укреплять дружбу и сотрудничество с Египтом, Анголой, Лигой арабских государств и африканскими странами, позиционируя Вьетнам как мост к миру, сотрудничеству и развитию между Азией и Африкой.
Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что Египет всегда ценил традиционную дружбу и братство с Вьетнамом и хотел бы и далее укреплять их.
Лидеры двух стран выразили общую решимость увеличить объем двусторонней торговли до 1 миллиарда долларов в ближайшее время.
Президент Лыонг Кыонг также договорился с египетскими лидерами о конкретных мерах по дальнейшему укреплению политического доверия, расширению экономического сотрудничества и укреплению традиционной дружбы между двумя народами.
По этому случаю лидеры договорились перевести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего партнерства, чтобы развить связи, установленные покойными президентами Хо Ши Мином и Гамалем Абдель Насером и поддерживаемые поколениями лидеров обеих сторон. Это повышение также отражает уровень двусторонних отношений, отвечает чаяниям народов двух стран и демонстрирует их общее желание внести свой вклад в обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития в каждом регионе и во всем мире.
Между тем, что касается Анголы, то, несмотря на географическую удаленность, две страны объединяет национальный дух и общие героические воспоминания о борьбе за независимость и свободу. Всего через день после провозглашения независимости Анголы, 11 ноября 1975 года, Вьетнам стал второй страной в мире, официально установившей дипломатические отношения с южноафриканской нацией. Спустя полвека традиционная дружба и товарищеские отношения между двумя странами продолжают процветать.
С 1980-х годов Вьетнам направляет специалистов в области образования и здравоохранения для работы в Анголу. Благодаря своему трудолюбию, преданности делу и высоким профессиональным стандартам вьетнамские врачи и учителя произвели неизгладимое положительное впечатление на местное сообщество. Правительство и народ Анголы неизменно ценят вклад этих специалистов. Лидеры обеих стран подтвердили, что отношения между Вьетнамом и Анголой являются ценным общим достоянием и прочной основой для нового этапа развития, характеризующегося повышением политического доверия и растущей взаимной поддержкой между двумя партиями и государствами, а также укреплением солидарности между народами двух стран.
Государственный визит президента Лыонг Кыонга в Анголу, приуроченный к 50-летию установления дипломатических отношений (1975-2025 гг.), подтвердил важность, которую Вьетнам придает отношениям с Анголой. Целью визита было углубление политического взаимодействия, активизация экономического сотрудничества и расширение межличностных обменов, что сделало отношения образцом для более широкого взаимодействия Вьетнама с африканскими странами.
В ходе переговоров и встреч президента Лыонг Кыонга с ключевыми ангольскими лидерами обе стороны договорились продолжать укреплять традиционную добрую дружбу, поддерживать друг друга во имя взаимного развития, процветания народов двух стран, мира и стабильности в двух регионах и во всем мире. Они также договорились поддерживать регулярные визиты на высоком уровне и контакты по всем каналам; координировать усилия по эффективному внедрению существующих механизмов сотрудничества и изучить возможность создания специализированных подкомитетов по сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес.
Подписав несколько документов о сотрудничестве, они взяли на себя обязательство укреплять сотрудничество в традиционных областях, включая образование, здравоохранение и сельское хозяйство, одновременно расширяя сотрудничество в области безопасности, обороны, рыболовства и инвестиций.
В штаб-квартире правящего Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) президента Лыонг Кыонга и вьетнамскую делегацию высокого уровня тепло встретили около 1000 членов МПЛА.
Президент Лыонг Кыонг также нашел время встретиться с вьетнамскими общинами в Египте и Анголе, чтобы поделиться последними новостями о национальной политике в области развития и выслушать их озабоченности. Он высоко оценил вклад вьетнамцев, проживающих за рубежом, в укрепление дружбы и сотрудничества с принимающими странами, особенно с 10-тысячной вьетнамской общиной в Анголе, которая является крупнейшей в Африке.
Выступая перед прессой, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон подчеркнул, что в ходе визитов президента Лыонг Кыонга в Египет и Анголу были достигнуты все поставленные цели, а также достигнуты важные и содержательные результаты. Примечательно, что Вьетнам установил новые рамки для отношений со странами региона, создав более благоприятные условия для выхода вьетнамских предприятий на рынки, стимулирования инвестиций и открыв возможности для сотрудничества в новых и перспективных областях.
Президент Лыонг Кыонг также передал важные политические послания партии и государства Вьетнам многим африканским и арабским странам, подтвердив роль, позицию и ориентиры Вьетнама в новую эпоху и выразив желание страны написать новую главу в многогранном сотрудничестве с арабскими и африканскими братьями во имя мира, сотрудничества и развития.
Поездка президента Лыонг Кыонга еще раз подтвердила приверженность внешней политики партии и государства независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности отношений. Это также отразило сильную тенденцию к расширению сотрудничества между странами Глобального Юга в формировании нового, более многополярного, справедливого миропорядка.