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Туристы стремятся к экологическому и культурному отдыху этим летом

Это лето ознаменовалось заметными изменениями в туристических предпочтениях вьетнамцев: вместо стремления за короткое время посетить как можно больше мест, они теперь предпочитают отдых на природе, культурные впечатления и расслабление. С начала мая туристическая активность на многих внутренних направлениях заметно оживилась. Согласно данным Booking.com, в разгар летнего сезона — в июне и июле — пляжный отдых остаётся главным приоритетом для вьетнамских путешественников.

Среди прибрежных направлений особое внимание привлекает город Дананг, где с конца мая по середину июля проходит Международный фестиваль фейерверков. Помимо фейерверков, город запланировал около 20 мероприятий и событий, включая программы по развитию туристических связей между центральным регионом Вьетнама и странами АСЕАН, Японией и Республикой Корея.

В то же время город Нячанг, расположенный в южно-центральной провинции Кханьхоа, проведёт более 30 культурных и спортивных мероприятий, гастрономических фестивалей и туров по островам для привлечения туристов.

Куинён в центральной провинции Биньдинь становится перспективным направлением благодаря акценту на прибрежный, экологический и культурный туризм.

Фукуок, остров в южной провинции Киензянг, продолжает укреплять статус элитного туристического направления благодаря улучшенной инфраструктуре и роскошным курортам, привлекающим семьи, молодёжь и иностранных гостей. Туризм на Фукуоке развивается в трёх направлениях: отдых класса люкс, экотуризм и персонализированные впечатления. Всё больше путешественников интересуются не только природной красотой и морепродуктами, но и оздоровлением, восстановлением энергии и внутренней гармонией.

Помимо прибрежных зон, дельта Меконга и северные горные районы также предлагают множество туристических возможностей. Города Кантхо, Анзянг, Донгтхап и Камау известны своей уникальной водной экосистемой, плодородными землями и мягким климатом, что делает их идеальными для экотуризма и культурных поездок.

Северные горы привлекают туристов захватывающими маршрутами, улучшенной транспортной инфраструктурой и разнообразными пешеходными турами, раскрывающими культуру этнических меньшинств.

Растущий спрос на «зелёные» ценности, местную культуру и устойчивый туризм требует от отрасли сосредоточиться на разработке индивидуальных продуктов и экологически чистых услуг. Это создаёт возможности для регионов и бизнеса адаптироваться и развивать более цивилизованные, устойчивые и социально ответственные туристические сервисы.

ВИА/ИЖВ

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