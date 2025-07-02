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Туристы стремятся к экологическому и культурному отдыху этим летом
Среди прибрежных направлений особое внимание привлекает город Дананг, где с конца мая по середину июля проходит Международный фестиваль фейерверков. Помимо фейерверков, город запланировал около 20 мероприятий и событий, включая программы по развитию туристических связей между центральным регионом Вьетнама и странами АСЕАН, Японией и Республикой Корея.
В то же время город Нячанг, расположенный в южно-центральной провинции Кханьхоа, проведёт более 30 культурных и спортивных мероприятий, гастрономических фестивалей и туров по островам для привлечения туристов.
Куинён в центральной провинции Биньдинь становится перспективным направлением благодаря акценту на прибрежный, экологический и культурный туризм.
Фукуок, остров в южной провинции Киензянг, продолжает укреплять статус элитного туристического направления благодаря улучшенной инфраструктуре и роскошным курортам, привлекающим семьи, молодёжь и иностранных гостей. Туризм на Фукуоке развивается в трёх направлениях: отдых класса люкс, экотуризм и персонализированные впечатления. Всё больше путешественников интересуются не только природной красотой и морепродуктами, но и оздоровлением, восстановлением энергии и внутренней гармонией.
Помимо прибрежных зон, дельта Меконга и северные горные районы также предлагают множество туристических возможностей. Города Кантхо, Анзянг, Донгтхап и Камау известны своей уникальной водной экосистемой, плодородными землями и мягким климатом, что делает их идеальными для экотуризма и культурных поездок.
Северные горы привлекают туристов захватывающими маршрутами, улучшенной транспортной инфраструктурой и разнообразными пешеходными турами, раскрывающими культуру этнических меньшинств.
Растущий спрос на «зелёные» ценности, местную культуру и устойчивый туризм требует от отрасли сосредоточиться на разработке индивидуальных продуктов и экологически чистых услуг. Это создаёт возможности для регионов и бизнеса адаптироваться и развивать более цивилизованные, устойчивые и социально ответственные туристические сервисы.