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Туристы ищут экологические и культурные туры этим летом

Этим летом наблюдается заметное изменение в туристических привычках вьетнамских путешественников: вместо стремления посетить как можно больше мест для “чекина”, как это было раньше, они все чаще предпочитают наслаждаться природой, культурными впечатлениями и отдыхом. С начала мая туристическая деятельность на многих отечественных направлениях стала оживлённой. По данным Booking.com, в разгар летнего сезона — в июне и июле — морские путешествия остаются главным приоритетом для вьетнамских туристов. В частности, 61% семей выбирают прибрежные направления, в то время как 59% предпочитают природные маршруты и посещение крупных городов.

Большинство туристических компаний зафиксировали значительный рост бронирований туров к традиционным направлениям, таким как Халонг, Дананг – Хойан, Нячанг, Фукуок и Куйнён.

Крупные туроператоры, включая Vietravel, VietSense Travel, BestPrice Travel и Saigontourist, запустили привлекательные промо-туры, чтобы привлечь внутренний туристический поток. Ожидается, что количество туристов летом вырастет на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Помимо прибрежных районов, туристам предлагаются разнообразные маршруты по дельте Меконга и северным горным регионам. Города, такие как Кантхо, Анзянг, Донгтхап и Камау, славятся своей уникальной водной экосистемой, плодородными землями и умеренным климатом, что делает их идеальными для экотуризма и культурных исследований.

Северные горы привлекают путешественников живописными маршрутами, улучшенной транспортной инфраструктурой и разнообразными походными турами с возможностью познакомиться с культурой этнических меньшинств.

Изменения в туристических привычках также повлияли на подход к планированию отдыха. Развитие технологий, особенно онлайн-приложений для бронирования услуг, упростило туристам самостоятельный выбор транспорта, жилья и активностей.

Повышенный интерес к экологическим ценностям, местной культуре и устойчивому туризму требует от отрасли сосредоточиться на разработке индивидуальных продуктов и услуг, дружественных к окружающей среде. Это представляет собой важную возможность для регионов и туристических компаний адаптироваться и развивать более цивилизованные, устойчивые и социально ответственные туристические услуги.

ИЖВ/ВИА

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