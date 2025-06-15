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Туристы ищут экологические и культурные туры этим летом
Большинство туристических компаний зафиксировали значительный рост бронирований туров к традиционным направлениям, таким как Халонг, Дананг – Хойан, Нячанг, Фукуок и Куйнён.
Крупные туроператоры, включая Vietravel, VietSense Travel, BestPrice Travel и Saigontourist, запустили привлекательные промо-туры, чтобы привлечь внутренний туристический поток. Ожидается, что количество туристов летом вырастет на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Помимо прибрежных районов, туристам предлагаются разнообразные маршруты по дельте Меконга и северным горным регионам. Города, такие как Кантхо, Анзянг, Донгтхап и Камау, славятся своей уникальной водной экосистемой, плодородными землями и умеренным климатом, что делает их идеальными для экотуризма и культурных исследований.
Северные горы привлекают путешественников живописными маршрутами, улучшенной транспортной инфраструктурой и разнообразными походными турами с возможностью познакомиться с культурой этнических меньшинств.
Изменения в туристических привычках также повлияли на подход к планированию отдыха. Развитие технологий, особенно онлайн-приложений для бронирования услуг, упростило туристам самостоятельный выбор транспорта, жилья и активностей.
Повышенный интерес к экологическим ценностям, местной культуре и устойчивому туризму требует от отрасли сосредоточиться на разработке индивидуальных продуктов и услуг, дружественных к окружающей среде. Это представляет собой важную возможность для регионов и туристических компаний адаптироваться и развивать более цивилизованные, устойчивые и социально ответственные туристические услуги.