Туристы возвращаются в Куангнинь после стихийного бедствия
По данным провинциального департамента культуры, спорта и туризма, в начале августа Куангнинь ежедневно посещали в среднем 7000-8000 человек.
Местные власти быстро внедрили меры по повышению безопасности, в том числе модернизировали средства связи по всему флоту, добавили шесть новых укрытий от штормов в бухте Халонг и одобрили установку систем предупреждения о штормах и молниях в ключевых местах, особенно в бухтах Халонг, Байтылонг и прибрежных районах. Военное командование провинции также направило судно, предназначенное для оказания медицинской помощи, и два патрульных катера для круглосуточного патрулирования.
Чтобы восстановить доверие посетителей, провинция активно продвигает туризм по всей стране. Нгуен Тхе Хюэ, глава туристической ассоциации Куангниня, сказал, что многие туристические агентства из соседних населенных пунктов обязались возобновить туры в Куангнинь. В сентябре запланирована конференция по стимулированию туризма, за которой последует национальный туристический форум в октябре.
Доан Мань Линь, глава отдела путешествий провинциального департамента культуры, спорта и туризма, отметил, что международный туризм остается стабильным, особенно это касается посетителей из Японии, Филиппин и Малайзии. К середине августа ожидается увеличение числа туристов из Республики Корея, посещающих MICE (встречи, поощрительные мероприятия, конференции, выставки), а к сентябрю - туристов из США с высокими расходами.
Чтобы позиционировать Куангнинь как безопасное и привлекательное место, предприниматели предлагают новые развлечения. Sun Group организовала шоу фейерверков в Байчай каждый вторник, четверг и субботу. На сентябрь запланирован фестиваль по запуску воздушных змеев и лодочных гонок, а в октябре - фестиваль кулинарии.
Нгуен Тхань Тунг, заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма, сказал, что провинция продолжит принимать крупные мероприятия до конца 2025 года, включая Национальный чемпионат по фехтованию среди юношей до 23 лет, культурную и кулинарную выставку лучших шеф-поваров Куангниня, ярмарку OCOP, международный марафон наследия залива Халонг, и марафон наследия Йенты.
В августе усилия будут сосредоточены на развитии туризма, связанного с историческим маршрутом Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак, который соединит его с бухтой Халонг, чтобы привлечь внимание к комплексу, признанному ЮНЕСКО. Информационная кампания будет направлена на популяризацию духовного и культурного значения этого района.
С января по июль Куангнинь принял более 14,6 млн туристов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе более 2,6 млн иностранных гостей. Доходы от туризма достигли 36,7 трлн донгов (1,39 млрд долларов США), увеличившись на 25%. В 2025 году провинция планирует принять 20 миллионов туристов, в том числе 4,5 миллиона международных туристов.