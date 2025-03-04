Туристическое сотрудничество между Вьетнамом и Республикой Корея достигло небывалого уровня

По данным Корейской организации туризма (KTO) во Вьетнаме, в 2024 году число туристов из РК во Вьетнам достигло 4,6 миллиона человек, что вывело страну Северо-Восточной Азии на первое место по числу международных прибытий в Юго-Восточную Азию. В то же время Вьетнам укрепил свои позиции в качестве ключевого туристического рынка РК: более 511 000 вьетнамцев посетили эту страну в прошлом году, что на 21,7% больше, чем в 2023 году, и на 92,4% больше, чем в 2019 году, по сравнению с уровнем, существовавшим до начала COVID-19.

Помимо роста числа посетителей, 2024 год стал свидетелем значительных достижений KTO во Вьетнаме. Организация успешно провела крупные рекламные мероприятия, включая Korea Travel Festa 2024, собравшую более 100 000 участников, и MICE Roadshow 2024 в Дананге и Хошимине, в которых приняли участие 21 организация из местных агентств по продвижению туризма и туристических компаний из РК, а также более 180 вьетнамских представительств, включая государственные учреждения, авиакомпании, туристические компании и СМИ.

Кроме того, она участвовала в крупных туристических мероприятиях во Вьетнаме, таких как Vietnam International Travel Mart и Дни культуры Вьетнама и РК в городах Хошимин, Кантхо и Далат, давая вьетнамским туристам возможность лучше понять культуру, природные ландшафты и привлекательные направления РК.

КТО также оказала поддержку более чем 18 вьетнамским туристическим компаниям в разработке и продвижении корейских туристических продуктов с учетом вьетнамских предпочтений, а также реализовала креативные коммуникационные проекты для популяризации туристического имиджа РК во Вьетнаме.

В будущем организация продолжит оказывать помощь своим партнерам в повышении качества и диверсификации туристических предложений. В настоящее время проводится специальная кампания по поддержке более 20 туристических агентств во Вьетнаме, помогающая им разрабатывать туры, предлагающие аутентичный корейский культурный опыт, охватывающий музыку, кино, исполнительское искусство, кухню и косметический уход, а также способствующий развитию туризма высокого класса.

КТО предоставит более 2 000 специальных подарков для вьетнамских туристов через пакеты туристических фирм, что усилит положительный опыт и стимулирует спрос на поездки. Кроме того, будут предлагаться подарочные пакеты премиум-класса, частично субсидироваться стоимость туров и предоставляться прямые скидки для туристов, знакомящихся с роскошными туристическими продуктами в РК.

Благодаря кампании поддержки и разнообразным мероприятиям, КТО ожидает, что 2025 год станет еще одним прорывным годом для корейского туризма во Вьетнаме, сказал представитель КТО во Вьетнаме Пак Ын Чжун, считая, что РК - это не просто пункт назначения, а красочное путешествие, в котором гости могут найти радость, отдых и незабываемые воспоминания.