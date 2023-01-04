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НОВОСТИ

Туристический сектор Хошимина заработал более 250 млн. долл. США в новогодние праздники

Хошимин, крупнейший город Вьетнама, заработал более 5,9 трлн. донгов (251 млн. долл. США) на туристических услугах во время новогодних праздников с 31 декабря по 2 января. Хошимин, крупнейший город Вьетнама, заработал более 5,9 трлн. донгов (251 млн. долл. США) на туристических услугах во время новогодних праздников с 31 декабря по 2 января.

Отчеты предприятий, занимающихся туристическими услугами, показывают, что за три дня городские туристические объекты и объекты размещения обслужили более 1,81 млн. посетителей, в том числе 35.000 иностранцев.

Директор муниципального департамента туризма Нгуен Тхи Ань Хоа сообщила, что с начала нового года местный туристический сектор организовал множество программ и мероприятий для привлечения отдыхающих.

Он также планирует множество привлекательных мероприятий для обслуживания туристов во время семидневного лунного Нового года (Тэт) — самого важного вьетнамского праздника в году, который начнется 20 января.

По данным ведомства, в 2022 году южный экономический центр принял почти 30 млн. местных и иностранных туристов, что вдвое превышает показатель предыдущего года. Его доходы от туризма достигли 120 трлн. донгов (5,1 млрд. долл. США), увеличившись на 171,2% в годовом исчислении.

ВИА/ИЖВ

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