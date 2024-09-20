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Туристический сектор северного региона ускоряет восстановление после тайфуна
В провинции Куангнинь, которая непосредственно пострадала от тайфуна с 13 сентября Правление бухты Халонг, входящей в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, принимает посетителей в местах, отвечающих стандартам безопасности.
Международные пассажирские порты Халонг и Туанчау возобновили работу и приняли тысячи посетителей.
В северной горной провинции Лаокай во многих районах произошли сильные оползни, которые повредили несколько дорог и водосбросов. Несмотря на это, курортный городок Сапа быстро восстановил инфраструктуру и благоустроил туристические объекты и места размещения. 13 сентября Народный комитет города принял решение о возобновлении работы туристических объектов и потребовал от всех туристических зон обеспечить абсолютную безопасность для посетителей. Туристическая зона Sun World Fansipan Legend приняла сотни посетителей, которые смогли осмотреть деревню Май и флагшток Фансипана. Кроме того, с 14 сентября постепенно открываются и другие туристические объекты в Сапа.
С 12 сентября в городе Хайфон также началась продажа билетов на круизы в архипелаге Катба. Гостиницы, менее пострадавшие от шторма, уже могут принимать туристов, а те, что пострадали сильнее, проходят ремонт и реконструкцию, чтобы вскоре возобновить работу.
В столице Вьетнама усилия по восстановлению после шторма и проливных дождей были предприняты достаточно быстро, и многие туристические объекты вернулись к нормальной работе.
В таких исторических местах, как тюрьма Хоало и Храм литературы Куок Ты Жам, наблюдается рост числа посетителей. С 19 по 22 сентября в Ханое проходит Осенний фестиваль, который был отложен на неделю из-за тайфуна. Это событие является одним из ключевых мероприятий по продвижению туризма в городе в честь 70-й годовщины Дня освобождения столицы (10 октября 1954 - 2024 гг.).
Заместитель директора Национальной администрации по туризму Вьетнама при Министерстве культуры, спорта и туризма Ха Ван Шиеу призвал туристические компании активно разрабатывать планы реагирования на необычные события, такие как эпидемии и стихийные бедствия.
Учитывая серьезные последствия недавнего тайфуна, предприятия должны быть в курсе событий, чтобы создавать подходящие продукты и эффективно организовывать туры, а также продвигать безопасные и качественные направления для посетителей, добавил он.