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НОВОСТИ

Туристический сектор оптимизирует новую визовую политику

Считается, что новая визовая политика, вступившая в силу 15 августа, откроет различные возможности для развития туризма, и участники этой отрасли предпринимают действия, чтобы воспользоваться этими шансами. Считается, что новая визовая политика, вступившая в силу 15 августа, откроет различные возможности для развития туризма, и участники этой отрасли предпринимают действия, чтобы воспользоваться этими шансами.

В конце июня Национальное собрание одобрило закон, вносящий изменения и дополнения в некоторые статьи Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме.

Согласно этому закону, срок действия электронной визы увеличился с 30 до 90 дней. В течение 90 дней после получения электронной визы иностранцы могут въезжать и выезжать из Вьетнама неограниченное количество раз и без необходимости оформления новых виз. Закон также разрешает гражданам стран, имеющих право на одностороннее визовое освобождение Вьетнама, получать разрешение на временное проживание в течение 45 дней, а не 15 дней, как раньше, и рассматривать вопросы выдачи виз и продления срока временного проживания в соответствии с правилами.

Как только закон был принят в конце июня и вступил в силу 15 августа, начался всплеск запросов иностранцев о туризме во Вьетнаме.

Онлайновая туристическая платформа Agoda зафиксировала в середине июля рост числа запросов иностранных путешественников, планирующих длительный отдых во Вьетнаме, на 33% по сравнению с двумя неделями до этого.

Чан Тхи Бао Тху, директор по маркетингу и коммуникациям компании Vietluxtour, считает, что новая визовая политика дает возможность компаниям диверсифицировать туристические продукты и повысить качество обслуживания для привлечения туристов. Компания получила заказы от партнеров из Европы, США и Северо-Восточной Азии на туры в период с четвертого квартала 2023 года по первый квартал 2024 года.

Нгуен Суан Куинь, генеральный директор компании Allez Voyage, специализирующийся на рынке Франции и США, считает, что новая визовая политика послужит стимулом для предприятий к выпуску новых продуктов, удовлетворяющих спрос туристов на длительный отдых.

Он призвал правительство расширить сферу действия новой визовой политики на большее число стран, а местные органы власти - повысить качество услуг для привлечения большего числа иностранных туристов.

Фунг Куанг Тханг, постоянный вице-председатель Вьетнамского общества туристических агентов, считает, что новая визовая политика является лишь одним из факторов, влияющих на решение туристов о поездке. Чтобы побудить их оставаться здесь дольше и тратить больше, сектор должен разработать новые продукты и туры, подходящие для путешественников с длительным сроком пребывания, например, туры, объединяющие направления во Вьетнаме и соседних Лаосе и Камбодже.

Чтобы подготовиться к ожидаемому в этом году резкому увеличению числа международных прибытий и стимулировать развитие туризма, Министерство культуры, спорта и туризма предприняло ряд шагов.

В частности, была утверждена стратегия маркетинга туризма до 2030 г. и план по некоторым моделям ночного туризма. 15 августа была проведена конференция по распространению новых документов с целью ускорения восстановления и развития туризма.

Заместитель министра Доан Ван Вьет считает, что местные органы власти должны использовать шансы, которые дает новая визовая политика, чтобы совершить прорыв в развитии туризма и быстро увеличить число иностранных туристов во Вьетнаме.

В то же время Департамент туризма Ханоя и городской Центр содействия инвестициям, торговле и туризму осуществляют множество мер по привлечению иностранных туристов, в том числе развивают ночной туризм и туризм впечатлений.

Местные агентства и предприятия также планируют проведение крупных культурных и туристических мероприятий в период до конца года, таких как осенний фестиваль, туристический фестиваль «‎аозай»‎ и фестиваль подарков.

ИЖВ/ВИА

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