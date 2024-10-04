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Туристический сектор нацелен на 17-18 миллионов международных посетителей в этом году
По данным Национальной администрации по туризму Вьетнама (VNAT), за первые восемь месяцев страна приняла 312 000 индийских туристов, что на 263% больше, чем годом ранее, и Индия заняла восьмое место среди 10 крупнейших источников международных туристов во Вьетнаме.
Чтобы воспользоваться ожидаемым ростом числа индийских туристов, министерство и VNAT разработали стратегию по продвижению туризма на самом густонаселенном рынке мира. В частности, в октябре VNAT совместно с туристическими агентствами и населенными пунктами организует широкомасштабную рекламную кампанию в Индии.
В период с января по август Вьетнам принял более 11,4 миллиона иностранных туристов, что на 45,8% больше, чем в прошлом году. Число внутренних туристов достигло 89,5 миллиона человек. При этом доход от туризма за восемь месяцев составил около 586,1 триллиона донгов (23,67 миллиарда долларов США).
В настоящее время в стране насчитывается более 4 140 компаний, предоставляющих международные туристические услуги, и более 39 149 лицензированных гидов. Кроме того, по всей стране насчитывается 269 пятизвездочных отелей с более чем 87 300 номерами.
В четвертом квартале министерство намерено реализовать планы и меры по ускорению восстановления и устойчивого развития сектора. Среди предстоящих мероприятий - Церемония вручения наград в области туризма Вьетнама 2024 года, Фестиваль национальной кухни в провинции Дьенбьен, представление стенда вьетнамского туризма на выставке World Travel Market London в Великобритании и Конференция по сотрудничеству в области туризма между Вьетнамом и Тайванем (Китай).