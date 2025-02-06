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Туристический сектор Вьетнама пережил бум во время праздника Тэт
Такие популярные направления, как Хошимин, Далат, Нячанг, Фукуок, Дананг, Вунгтау, Ханой, Муйне, Хойан и Сапа, отметили большой наплыв посетителей. Северные горные районы также привлекли большое количество путешественников с Юга, в то время как самостоятельные путешествия, туры небольшими группами и самостоятельная организация услуг также оставались популярными.
Хошимин лидировал по числу посетителей, приняв около 2,1 миллиона туристов, что на 16,7% больше, чем в прошлом году, и обеспечив доход от туризма в размере 7,69 триллиона донгов (305,4 миллиона долларов США), что на 17,4% больше. Ханой принял около 1 миллиона туристов, что на 6% больше, а доходы от туризма составили 3,53 триллиона донгов (140,2 миллиона долларов США), увеличившись на 7,85%.
Куангнинь и Бариа-Вунгтау также продемонстрировали значительный рост: число туристов увеличилось на 21% и 27,09% соответственно. Другие направления, включая Кханьхоа, Тханьхоа, Киежанг и Дананг, отметили значительное увеличение как числа посетителей, так и доходов.
В дни пиковых дней уровень заполняемости отелей был особенно высок. В Сапа этот показатель достиг 90-95%, а в Киежанге - 73,4%. В других основных направлениях также наблюдался высокий спрос: в Хошимине - 65%, Хюэ - 63%, Фуйене - 62% и Дананге - 50 %.
Благодаря благоприятной визовой политике и активным рекламным мероприятиям увеличилось число международных прибытий. Куангнинь принял около 228 700 иностранных гостей, за ним следуют Дананг с более чем 228 000, Куангнам с 157 000, Ханой с 142 000 и Хошимин с 87 358.
Крупнейшие туристические агентства, такие как Hanoitourist, Saigontourist, Vietravel и Benthanhtourist, представили новые туристические продукты и рекламные программы, используя региональные преимущества и поощряя подход «одно путешествие, несколько направлений» для увеличения доходов.
В праздничные дни также наблюдался рост международного круизного туризма. Дананг принял круизные лайнеры Crystal Symphony и Silver Dawn, на борту которых находилось 1800 американских и британских пассажиров. Куангнинь принял четыре круизных лайнера - Mediteranea, Celebrity Solstice, Silver Dawn и Crystal Symphony - с 6 000 пассажиров и 4 000 членов экипажа.
В целом, праздник Тэт стал свидетелем оживленной туристической деятельности по всему Вьетнаму, с увеличением числа посетителей и значительным ростом доходов. В туристических местах поддерживалась безопасность и порядок, а предприятия соблюдали правила ценообразования и обеспечивали безопасность продуктов питания. Эти положительные тенденции свидетельствуют о благоприятных перспективах развития туристического сектора Вьетнама в 2025 году.