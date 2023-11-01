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Туристический сектор Вьетнама за десять месяцев заработал 23,7 млрд. долл. США
За этот период страна приняла 10 миллионов иностранных туристов, превысив целевой показатель в 8 миллионов на весь год, и обслужила 98,7 миллионов местных отдыхающих. Только в октябре туристический сектор обслужил 1,11 миллиона иностранных посетителей и 5,2 миллиона внутренних туристов.
Согласно обнародованному Главным статистическим управлением социально-экономическому отчету за девять месяцев, сектор услуг и туризма вырос на 6,24%, обеспечив 53,34% общего роста ВВП страны.
В ноябре местные власти по всей стране планируют провести различные мероприятия и фестивали для привлечения туристов, в том числе Фестиваль туристических подарков в Ханое, День туризма и культуры Ниньтхуан в городе Кантхо, Неделю туризма в Бариа - Вунгтау, Фестиваль культуры Мангден в провинции Контум на Центральном нагорье.
Туристические компании Вьетнама готовятся предвосхитить возможности пикового сезона как въездных, так и выездных туров.
В настоящее время Республика Корея, Китай, Тайвань (Китай) и Япония пользуются большим спросом у туристов благодаря привлекательным ценам на туры. Представитель одной из крупнейших вьетнамских туристических компаний Saigontourist отметил, что туры с новыми направлениями или с новыми развлечениями привлекают туристов, многие из которых готовы тратить большие деньги, чтобы получить новые впечатления.
Нгуен Нгует Ван Кхань, представитель Vietravel, также одной из крупнейших вьетнамских туристических компаний, заявил, что в отношении некоторых туров, привлекающих внимание большого числа вьетнамских туристов, таких как туры в Китай, компания всегда активно взаимодействует и сотрудничает с агентствами по развитию туризма и местными властями, чтобы активизировать рекламную деятельность и представить туры по хорошим ценам, доставив клиентам множество новых впечатлений.
Туристическая онлайн-платформа Agoda 24 октября впервые объявила «Новые горизонты Вьетнама» - список новых развивающихся направлений в стране, о которых мало кто из туристов знает.
Список составлен по результатам сравнения данных поиска за аналогичный период 2022 и 2023 годов о развивающихся направлениях, к которым растет интерес как со стороны отечественных, так и иностранных туристов.
На первом месте в списке - курорт Тамдао в северной горной местности Виньфук, поисковый трафик которого вырос на 279% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди других направлений - Бакнинь - духовный город на севере страны, трафик поиска которого увеличился на 234%; прибрежный город Шамшон в центральной провинции Тханьхоа - на 228%; Фукуй - небольшой остров у побережья провинции Биньтхуан. В список также вошел прибрежный город Куйньон с его романтическими пляжами и уникальной кухней.
Ву Нгок Лам, директор Agoda во Вьетнаме, отметил, что помимо наиболее популярных и известных направлений во Вьетнаме, которые многие туристы посещают регулярно, Agoda обнаружила, что на некоторые менее посещаемые места наблюдается явный рост поисковых запросов.
Agoda хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы представить новые места и выяснить, что привлекает путешественников, которые любят исследовать непопулярные туристические направления.
По его словам, во Вьетнаме есть много интересного, причем направления второго и третьего класса становятся все более востребованными. Именно поэтому Agoda регулярно вводит ряд льгот, чтобы помочь туристам получить наилучшие впечатления от путешествия во Вьетнам.