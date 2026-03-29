Туристический поток в Хюэ резко вырос, ожидается дальнейший рост

Туристы посещают Императорскую цитадель Хюэ. (Фото: ВИА)

За этот период город принял более 1,9 млн туристов, что на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа зарубежный турпоток превысил 843 тыс. человек, увеличившись на 26,7%, тогда как число внутренних туристов составило более 1,05 млн, что на 35,2% больше, чем годом ранее.

По статистическим данным, доходы от туризма оцениваются почти в 4,48 трлн вьетнамских донгов, или 170 млн долларов США, что на 71,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

С начала года в Хюэ был реализован ряд программ по продвижению туризма и привлечению гостей. Наиболее заметной из них стал «Весенний фестиваль», вошедший в программу Фестиваля Хюэ 2026 и организованный по модели четырех сезонов. В его рамках прошли мероприятия, воссоздающие придворные ритуалы династической эпохи и традиционные народные празднества.

Ожидается, что местная туристическая отрасль получит новый импульс благодаря подготовке целого ряда крупных событий. В их числе - «Летний фестиваль», который пройдет с апреля по июнь и будет посвящен Фестивальной неделе Хюэ 2026 под девизом «Культурное наследие в условиях интеграции и развития». Программа объединит отечественные и зарубежные художественные коллективы, которые выступят на восстановленных объектах наследия, предложив посетителям новые и глубокие культурные впечатления.

Только в апреле в Хюэ пройдет целая серия специальных культурных и туристических мероприятий, в том числе программа «Сияющая цитадель», фестиваль дворца Хюэ, выставки орхидей, декоративных растений и камней со всей страны, гастрономические программы Хюэ, а также «Ночь королевского пиршества». Особым акцентом станет ночной маршрут по императорской цитадели под названием «Таинственный королевский дворец», призванный открыть посетителям новый взгляд на историческое наследие города.

«Осенний фестиваль», который пройдет с июля по сентябрь, включит празднование Праздника середины осени, Фестиваль фонарей Хюэ 2026, танцы льва и художественные выступления. В свою очередь, «Зимний фестиваль» будет сосредоточен на мероприятиях музыкальной тематики.

Как отметил директор Центра по сохранению памятников Хюэ Хоанг Вьет Чунг, программа Фестиваля Хюэ 2026 включает около 80 культурных и художественных мероприятий, которые будут проходить на протяжении всего года, способствуя популяризации наследия, сохранению культурной самобытности Хюэ и привлечению туристов.

Наряду с автомобильным, воздушным и железнодорожным сообщением город также активизирует работу по приему туристов, прибывающих морским путем на круизных лайнерах, заходящих в порт Чанмай. В 2026 году число зарегистрированных судозаходов, как ожидается, почти удвоится по сравнению с 2025 годом: 88 лайнеров доставят ориентировочно 260 тыс. туристов из Европы, Северной Америки и Северо-Восточной Азии.

В 2026 году Хюэ ставит цель принять от 7 до 7,5 млн туристов, что на 12–20% больше по сравнению с предыдущим годом, и получить около 15 трлн вьетнамских донгов доходов от туризма, что на 15–18% превышает показатель 2025 года.