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Туристический поезд премиум-класса «La Reine» запущен по маршруту Далат - Чаймат
Вдохновленные архитектурной элегантностью дворца королевы Намфыонг, жены короля Бао Дая - последнего представителя династии Нгуен (1802 – 1945 гг.), в городе Далат, вагоны поезда отличаются роскошным и изысканным дизайном, сочетающим индокитайский и французский стили, с техническими усовершенствованиями для повышения комфорта. Примечательно, что в поезде есть VIP-купе на 12 мест, предназначенные для семей, ищущих личное пространство.
Генеральный директор АО «Вьетнамские железные дороги» Дао Ань Туан сообщил, что 14 апреля этого года было открыто движение ночных туристических поездов по маршруту Далат. В течение 2024 года по маршруту Далат - Чаймат было выполнено 3 050 рейсов, что на 69 % больше, чем в прошлом году, и перевезено 276 567 пассажиров, что на 75 % больше, чем в прошлом году.
В рамках усилий по предоставлению качественных транспортных услуг был запущен высококачественный туристический поезд Далат - Чаймат, отметил он.
Нгуен Тхай Хок, исполняющий обязанности секретаря партийного комитета провинции Ламдонг, подчеркнул важность запуска этого премиального поезда в праздничный рождественский сезон, назвав его впечатляющей инициативой по празднованию фестиваля цветов.
10-й фестиваль цветов в Далате, проходящий с 5 по 31 декабря, включает в себя 45 программ, в том числе десять основных мероприятий, таких как новогоднее музыкальное шоу, международный семинар по экологическому туризму и культурным индустриям и “винно-чайно-кофейная улица”. Ламдонг планирует привлечь 2 миллиона посетителей во время фестиваля.