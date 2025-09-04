НОВОСТИ
Туристический бум во Вьетнаме связан с празднованием Национального дня
Туризм в Ханое установил новый рекорд
Ханой, принимавший грандиозный парад в честь 80-й годовщины Национального праздника и выставку национальных достижений, во время праздника принял более 2,08 миллиона посетителей, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доходы от туризма оценивались в 4,5 трлн донгов (170,8 млн долларов), что примерно на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Столица обслужила около 80 000 иностранных туристов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными рынками сбыта являются Китай, Республика Корея, Индия, США, Япония, Великобритания и Австралия.
По словам Чыонг Куок Хунга, председателя Ханойского клуба путешественников ЮНЕСКО, всплеск иностранных туристов во время празднования Национального дня является позитивным сигналом для туризма Вьетнама, поскольку в четвертом квартале он вступает в пиковый сезон въезда. Он объяснил этот результат активными усилиями местных властей и бизнеса по инвестированию в туристические продукты и их диверсификации, чтобы лучше удовлетворить спрос иностранных туристов.
Во время каникул спрос на экскурсии по городу и по историческим достопримечательностям резко возрос, и многие туристические компании полностью забронировали билеты на один-два месяца вперед. По данным туроператоров, на внутренние туры приходилось около 60% от общего числа бронирований во многих агентствах.
Примечательно, что выставка национальных достижений на тему “80-летний путь независимости – свободы – счастья” во Вьетнамском выставочном центре в общине Донган, на которой представлены 230 стендов министерств, 34 провинций и городов по всей стране, а также сотни предприятий, привлекла около 1,2 миллиона посетителей за первые три дня и продолжала привлекать огромные толпы в последующие дни.
Оживленный туризм в населенных пунктах по всей стране
Многие другие населенные пункты также сообщили о резком увеличении числа посетителей и росте доходов.
Хошимин обслужил 1,45 миллиона туристов во время каникул, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 45 600 иностранных туристов. В южном хабе было зарегистрировано около 300 000 ночевок, при этом средняя заполняемость отелей составила 87%. По оценкам, доходы от туризма составили 4,14 трлн донгов (157 млн долларов США).
Между тем, центральный прибрежный город Дананг, после его слияния с бывшей провинцией Куангнам, принял более 620 000 посетителей, что на 24% больше, чем в прошлом году, а число международных туристов выросло на 49%. Выручка компании превысила 2,2 трлн донгов (83,37 млн долларов США), что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В Хайфон прибыло более 1 миллиона туристов, что на 8% больше, чем в 2024 году, в том числе более 29 500 иностранных туристов.
Между тем, Куангнинь, где находится признанный ЮНЕСКО залив Халонг, посетили около 339 000 человек, что составляет 75% от аналогичного периода 2024 года, в том числе 65 000 иностранцев и 274 000 местных туристов. Его доходы от туризма за этот период оценивались в 932 миллиарда донгов, или 90% от прошлогоднего показателя.
Ву Куок Чи, генеральный секретарь Ассоциации туризма Вьетнама, сказал, что раннее и повсеместное празднование Национального дня, приуроченное к исторической вехе в истории страны, способствовало увеличению числа туристов, особенно внутренних. Туристические компании, особенно в Ханое, приложили немало усилий, чтобы справиться с рекордным наплывом посетителей.
Он отметил, что это позитивный сигнал для туристического сектора Вьетнама, придающий импульс отрасли для достижения поставленных целей на 2025 год как в плане роста числа посетителей, так и доходов.